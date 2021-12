Così l'ambasciatore russo salvò Pechino da Gran Bretagna e Francia

L’intervento del generale Nikolaj Ignatiev fu di enorme importanza per la storia non solo della Cina, ma di tutto l'Estremo Oriente russo

Nella metà del XIX secolo, l'Impero Qing aveva sicuramente visto giorni migliori: il paese era in preda alla rivolta dei Taiping, una devastante guerra civile che si combatté tra il 1851 e il 1864 contro la dominazione straniera e la dinastia Manchu al potere. Inoltre, durante le due guerre dell'oppio, la Cina si ritrovò sotto la pressione delle potenze occidentali che cercavano di aumentare la loro influenza economica nel Regno di Mezzo.

Le forze meglio addestrate e armate di Gran Bretagna e Francia sconfissero facilmente l'esercito Qing, e all'inizio di ottobre del 1860 arrivarono alle porte di Pechino, pronte a devastare la capitale cinese. Fu durante questa impresa critica che la città fu salvata da un inviato speciale russo, il maggior generale Nikolaj Ignatiev.

La spartizione dell'Estremo Oriente

L'inviato russo fu mandato in Cina con una missione quasi impossibile: convincere da solo i cinesi a rispettare i termini del trattato di divisione territoriale precedentemente firmato con la Russia.

Nella metà del XIX secolo, approfittando della debolezza del suo vicino meridionale, la Russia aveva notevolmente rafforzato le sue posizioni in Estremo Oriente. Nel 1858, nella città di Aigun, concluse un accordo con i Qing che definiva il confine tra i due imperi lungo il fiume Amur fino al fiume Ussuri. La questione del confine dall'Ussuri alla costa del Pacifico fu rinviata a data da destinarsi.

L'imperatore Yizhu, tuttavia, fece presto marcia indietro sul trattato di Aigun, e degradò i funzionari che lo avevano concluso. La linea ufficiale era che “la riva sinistra non era stata ceduta al possesso russo”, bensì era solo “in prestito” per l'insediamento dei “poveri russi costretti a vagare a causa della mancanza di terre”.

Il governo zarista, intenzionato a trovare una soluzione pacifica, inviò Ignatiev a Pechino. Egli trascorse quasi un anno nella capitale imperiale tentando infruttuosamente di ottenere una demarcazione definitiva tra i due Stati.

Alla fine, il ministro degli Esteri russo Aleksandr Gorchakov propose al suo inviato il seguente piano: prendere contatto con le truppe britanniche e francesi, fare da mediatore e pacificatore, e chiedere come ricompensa ai Qing la ratifica del trattato di Aigun.

L'arte della diplomazia

Nel maggio del 1860, Ignatiev fece un viaggio segreto dalla capitale cinese al campo francese e britannico di Shanghai, dove conobbe il barone Jean-Baptiste Louis Gros e il conte James Bruce, incaricati rispettivamente da Parigi e da Londra di assicurare la sottomissione dei Qing e il diritto di commerciare liberamente l'oppio in Cina.

Inizialmente, i diplomatici si rivelarono sospettosi del generale russo, ma lui dissipò rapidamente ogni loro remora. Ignatiev li ingannò affermando che tutte le dispute territoriali tra l'Impero Russo e quello cinese erano state risolte e che lui era lì solo come paciere.

Ignatiev si guadagnò così la fiducia degli alleati, diventando per loro una preziosa fonte di conoscenza sulla Cina, a cui attinsero ripetutamente. Fornì loro dati statistici e topografici di grande importanza, dettagli biografici dei funzionari Qing e persino una piantina della città di Pechino.

Per di più, Ignatiev riuscì a conquistare la simpatia dei cinesi. Lasciò volutamente la missione russa un po' indietro, assistendo gli abitanti che avevano sofferto per mano dei soldati europei e tenendo incontri con le autorità locali e i commercianti. “È notevole come i villaggi che si trovavano lungo le rive del fiume ci salutarono come liberatori, non appena riconobbero che la nave era russa, vedendoci come pacifici e solidali con la Cina, e implorando protezione dagli alleati che li stavano derubando e distruggendo…”, disse Ignatiev.

All'inizio di ottobre del 1860, quando le truppe britanniche e francesi raggiunsero Pechino, Ignatiev era arrivato a essere rispettato in egual misura da entrambe le parti opposte. Il suo aiuto tornò utile nel momento critico.

I negoziati

Dopo la rottura dei negoziati tra gli alleati e i rappresentanti del governo Qing, una parte delle forze di spedizione anglo-francesi cadde nelle mani dei cinesi e fu giustiziata. Gli europei infuriati si vendicarono sequestrando e saccheggiando la residenza estiva dell'imperatore, il Palazzo Yuanmingyuan, costringendolo a fuggire dalla città.

Pechino era a un pelo dall'essere saccheggiata quando il fratello del monarca e già sovrano de facto, il granduca Gong, si rivolse a Ignatiev. Il generale russo accettò la mediazione, ma impose una serie di condizioni: la ratifica del trattato di Aigun e la demarcazione del confine lungo il fiume Ussuri fino alla Corea.

Avendo ricevuto il consenso, Ignatiev fece ogni sforzo per fermare l'offensiva e stabilire un dialogo tra le parti in guerra. “Se la dinastia Qing cade, con chi firmerete un trattato? Chi vi pagherà le indennità di guerra? Dovrete invece creare una nuova struttura di potere in Cina e sostenere nuove spese!”, disse a Gros e Bruce.

Alla fine, convinti dall'inviato russo, gli inglesi e i francesi si sedettero al tavolo delle trattative. Dopo aver ottenuto dai cinesi ampi privilegi commerciali, compresa la legalizzazione del commercio dell'oppio, lasciarono la capitale.

In segno di gratitudine per la sua assistenza nel risolvere la crisi, i cinesi finalmente accettarono di negoziare con Ignatiev. Il 14 novembre 1860, fu conclusa la Convenzione di Pechino, in base alla quale all'Impero russo furono concesse parti della Manciuria esterna e il controllo sul Territorio dell'Ussuri (parte dell'odierno Territorio di Primorje che corrisponde all'antica provincia manciù della Tartaria orientale).

“Tutto questo senza spargimento di sangue, solo grazie all'abilità, alla perseveranza e all'abnegazione del nostro inviato…”, fece notare il governatore della Siberia orientale Nikolaj Muravyov-Amursky in una lettera a Gorchakov.

Il documento segnò il confine tra la Russia e la Cina, che, con alcune modifiche, è in vigore ancora oggi.

