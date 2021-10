La più grande sconfitta subita dalle truppe americane in Russia

La mattina presto del 19 gennaio 1919 nel villaggio di Nizhnaja Gora, nel nord della Russia, l’aria era tersa e gelida. I soldati americani alloggiati lì stavano dormendo di un sonno profondo, quando un improvviso sbarramento di artiglieria li costrinse a saltare giù dal letto. Uscendo di corsa in strada, videro, a poche centinaia di metri, file di soldati dell'Armata Rossa vestiti di bianco che spuntavano da sotto la neve. Fu così che iniziò la battaglia che avrebbe in gran parte determinato il destino dell'intervento straniero nel nord russo durante la guerra civile.

Soldati statunitensi sul suolo russo

La ragione principale che spinse Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia a inviare le loro truppe in Russia fu la firma del trattato di Brest-Litovsk, un trattato di pace siglato il 3 marzo 1918 tra le potenze centrali e il governo bolscevico da poco salito al potere. Con la Russia fuori dal conflitto, i tedeschi avrebbero potuto scatenare tutta la loro forza sui francesi, cosa che gli alleati non potevano permettere.

Un soldato americano si ferma per una fotografia mentre carica i rifornimenti su una nave diretta in Russia, 1918 US National Archive US National Archive

Ecco perché i governi di Washington, Parigi e Londra decisero di fornire supporto militare e materiale agli oppositori dei bolscevichi, i cosiddetti Bianchi, che dichiararono apertamente la loro disponibilità a combattere contro la Germania fino alla vittoria. Inoltre, nei porti russi si era accumulata un’enorme quantità di materiali militari precedentemente forniti dagli alleati all'esercito russo, ed era fondamentale assicurarsi che non cadessero nelle mani dei bolscevichi.

Nell'estate del 1918, più di 5.000 soldati statunitensi sbarcarono nel porto russo settentrionale di Arkhangelsk. Più o meno nello stesso periodo, altre 8.000 truppe statunitensi arrivarono nell'Estremo Oriente russo, allo scopo, tra l'altro, di limitare le rivendicazioni territoriali del loro nuovo rivale geopolitico, il Giappone, coinvolto nell'intervento.

Un avamposto americano nell'estremo nord della Russia US National Archive US National Archive

Nell'autunno dello stesso anno, le truppe della Guardia Bianca, con l'appoggio dei soldati stranieri (soprattutto americani e canadesi), avanzarono per 300 km da Arkhangelsk verso sud e occuparono la città di Shenkursk, sulle rive del fiume Vaga, penetrando in profondità nel territorio controllato dai bolscevichi. Recintata da tre file di barriere di filo spinato, protetta da numerosi nidi di mitragliatrici e diverse decine di pezzi di artiglieria, la città divenne una spina nel fianco del comando sovietico.

Operazione Shenkursk

I tentativi dell'Armata Rossa di riconquistare Shenkursk in autunno fallirono e l'attacco principale alla città da parte della 18° Divisione di fanteria sovietica della 6° Armata fu pianificato per il gennaio 1919. La divisione era composta da 3.000 soldati, contrastati da 300 americani e 900 guardie bianche e canadesi.

Soldati americani in mimetica da neve US National Archive US National Archive

L'Armata Rossa, con l'appoggio dei partigiani, doveva colpire simultaneamente da tre lati, nel pieno di un rigido inverno e senza poter contare su mezzi di comunicazione affidabili. “Immaginavo chiaramente che se avessi presentato una tale operazione al generale Orlov dell'Accademia dello Stato Maggiore, non avrei mai ottenuto un posto allo Stato Maggiore”, scrisse nelle sue memorie “Due Vite” la mente del piano, un capo militare sovietico ed ex generale dell'esercito zarista, Aleksandr Samojlo.

Alcune unità della 18° divisione avanzarono segretamente verso Shenkursk e i villaggi limitrofi, dove le Guardie Bianche e le truppe straniere erano di guarnigione. Con temperature di quasi 40 gradi sotto zero e avanzando nella neve, i soldati dell'Armata Rossa dovevano portare con loro anche l'artiglieria pesante.

Un soldato americano distribuisce del riso a dei prigionieri di guerra bolscevichi, gennaio 1919 US National Archive US National Archive

Per cogliere il nemico di sorpresa, fu ordinato loro di mimetizzarsi con della biancheria bianca, in modo da potersi avvicinare alle posizioni nemiche senza essere notati.

L'apparizione dei soldati dell'Armata Rossa con l'artiglieria pesante stordì il nemico. Tuttavia, i bolscevichi impiegarono cinque giorni per cacciare i Bianchi, gli americani e i canadesi dai villaggi e costringerli alla ritirata verso la città. “La neve era terribile, profonda fino alla vita, e ad ogni passo qualche povero compagno cadeva ferito o morto. Era impossibile assisterli perché ognuno di noi stava combattendo per la sua vita”, disse il tenente Harry Mead.

Prigionieri bolscevichi US National Archive US National Archive

L’assalto alla città fu pianificato per il 24 gennaio. Senza aspettare l'attacco, le Guardie Bianche e i loro alleati stranieri si ritirarono da Shenkursk in fretta e furia verso il villaggio di Vystavka, lungo l'unica strada che non era stata tagliata dai Rossi.

Un’amara sconfitta

Ufficiali delle Forze di Spedizione Alleate ad Arkhangelsk, 1919 US National Archive US National Archive

I soldati della 6° Armata che entrarono a Shenkursk presero possesso dei depositi militari con 15 cannoni, 60 mitragliatrici e 2.000 fucili. C'erano anche grandi scorte di cibo nella città che erano rimaste praticamente intatte, e fu proprio questo fattore a giocare un ruolo non indifferente nel permettere al nemico di ritirarsi: i soldati dell'Armata Rossa, affamati, si gettarono sul cibo anziché inseguire il nemico.

Tombe di soldati statunitensi in Russia US National Archive US National Archive

Come risultato dell'operazione Shenkursk, i Bianchi e i loro alleati stranieri persero un importante caposaldo e furono respinti per 90 km verso nord. Le sole truppe americane e canadesi persero fino a 40 persone rimaste uccise e circa 100 ferite, il che fu un duro colpo per le forze straniere. A titolo di paragone, durante tutti i 18 mesi della loro permanenza nell'Estremo Oriente russo e in Siberia, il Corpo di spedizione americano in Siberia, forte di 8.000 uomini, perse 48 militari uccisi e 52 feriti.

Le truppe statunitensi in fila per l'ispezione prima di lasciare la Russia, giugno 1919 US National Archive US National Archive

Il fiasco di Shenkursk si rivelò un duro colpo per il morale degli interventisti; scatenò il malcontento tra le unità americane, britanniche e francesi, i cui soldati non volevano morire in una guerra che non era la loro. Inoltre, contribuì a far sì che i governi degli Stati Uniti e dei loro alleati iniziassero a interrogarsi sui costi e sulla reale convenienza di avere le loro truppe sul territorio russo.

