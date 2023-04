Treni alta velocità: nell’Urss ne fu creato uno con un motore a reazione da aereo sul tetto

Russia Beyond

I test ebbero successo, ma il progetto non andò avanti, perché sarebbe stato necessario rifare intere linee e stazioni per supportare simili velocità

L’idea che anche i treni potessero “volare” ha conturbato le menti degli scienziati per tutto il XX secolo. Negli anni Settanta, gli ingegneri sovietici realizzarono questo sogno. Il progetto fu battezzato “Vagone-laboratorio ad alta velocità”. A un vagone venne fissata una coppia di motori dell’avanzatissimo, per quei tempi, aereo Jakovlev Jak-40, i freni furono migliorati e il muso fu reso più affusolato.

Questo carro ferroviario pesava 59 tonnellate, di cui 6 tonnellate era la scorta di cherosene. Il suo record di velocità fu di 249 km/h (secondo altre fonti, 274 km/h). Tuttavia, non entrò mai in circolazione sulle ferrovie sovietiche.

Il problema consisteva nelle ferrovie stesse, che non erano state progettate per tali velocità e carichi. E all’epoca si decise che costruire nuovi binari e stazioni ferroviarie non fosse economicamente redditizio. Nel 1975 il progetto fu abbandonato. A titolo di consolazione, ai progettisti fu riconosciuto che il treno turbogetto era diventato una fonte di preziose informazioni sul comportamento dei treni a velocità ultra elevate.

A proposito, il muso di questo veicolo ferroviario, con il motore a reazione sul tetto, è ora un monumento commemorativo presso la fabbrica di carrozze ferroviarie di Tver.

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale