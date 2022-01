Che volto avrebbero le città russe se fossero una persona?

Così le ha disegnate una rete neurale artificiale specializzata in ritratti realizzati a partire da una descrizione testuale, composta anche di una sola parola. Che dite, assomigliano a come ve le immaginate voi?

La rete neurale artificiale del sito web Artflow.ai genera un ritratto di una persona a partire da una descrizione verbale, anche di una sola parola. Russia Beyond ha provato a disegnare in questo modo i volti delle città russe:

Mosca

La capitale della Russia, a giudicare dai risultati della rete neurale, è una ragazza stanca di lavorare in ufficio, con gli occhi arrossati e i capelli arruffati. Ma ha delle belle labbra piene di filler, zigomi, come Angelina Jolie, e sopracciglia ritoccate dai migliori maestri estetisti della città. Resta solo da sistemare i capelli e nascondere l’affaticamento con il correttore, e la ragazza potrebbe andare a un appuntamento in uno dei ristoranti stellati Michelin.

San Pietroburgo

Questo ragazzo è proprio bello come le notti bianche, i ponti mobili e la ricca architettura della città. Di giorno lavora come modello, e la sera va nei migliori bar della città per sedurre le ragazze con i suoi occhi del colore del Golfo di Finlandia.

Kazan

È così che la rete neurale rappresenta Kazan, la capitale del Tatarstan, città dalla ricca storia, con un misto di tradizioni tatare ed europee. Con uno sguardo da duro del genere potrebbe sicuramente interpretare un ruolo importante ne “Il Trono di Spade”.

Sochi

Ha la faccia di un tipico vacanziere a Krasnaja Poljana, probabilmente la migliore stazione sciistica della Russia. Di giorno va in snowboard, si rilassa alla banja o in piscina con vista sulle montagne e la sera va a Sochi o ad Adler per fare una passeggiata lungo il Mar Nero e per gustarsi del souvlaki sulla costa.

Ekaterinburg

Ha il volto di un tipico sgobbone della zona industriale della “capitale degli Urali”. Ha visto di tutto nella sua vita, e ha la sua opinione su ogni cosa. E sembra essere un po’ stanco.

Krasnojarsk

Il rappresentante di una delle città più grandi e antiche della Siberia, nei giorni feriali lavora in uno stabilimento metalmeccanico locale e nei fine settimana va a passeggiare nel Parco degli Stolby e va spesso lungo il “sentiero degli sciamani” per onorare la memoria dei suoi antenati.

Norilsk

Ha la faccia segnata dalle bruciature (o dall’acne?) e dal freddo. È possibile che sia stata ferita in un lavoro pericoloso. Tuttavia, il suo fascino sta nei suoi occhi, forti e belli, come le tempeste di neve locali e l’aurora boreale, che spesso si vede a Norilsk.

Kostromá

Questa è l’incarnazione femminile di una delle città più belle dell’Anello d’Oro, sulle rive del Volga, con chiese e case di legno: Kostroma. Durante il giorno, confeziona camicie di lino, e nel tardo pomeriggio va alle funzioni religiose e cammina nel quartiere di Kostroma Sloboda, il principale parco nazionale con vecchie case di legno.

Vladivostok

Vladivostok è la capitale del Territorio del Litorale, con un grande porto commerciale e una natura lussureggiante attorno. Suo padre, tipico esponente dell’Estremo Oriente, guida auto con il volante a destra, importate dal Giappone, mentre lei mangia granchi quasi ogni giorno e passeggia lungo le baie marine, godendosi i punti panoramici.

Jalta

Come si addice a una delle località più famose della Crimea, se fosse una ragazza Jalta sarebbe fresca, luminosa e abbronzata. Al mattino presto si scatta già una foto da mettere su Instagram, in costume da bagno sulla spiaggia, di giorno passeggia vicino ai palazzi locali, rimasti dai tempi della Russia zarista, e la sera assaggia le migliori varietà di vino di Crimea nei caffè all’aperto.



LEGGI ANCHE: Dieci celebri citazioni russe completate dall’intelligenza artificiale

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale