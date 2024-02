Perché sulla metropolitana di Mosca alcuni annunci li fa una voce femminile e altri una maschile?

Il sistema fu introdotto ai tempi dell’Unione Sovietica per aiutare non vedenti e ipovedenti a orientarsi. Ecco come funziona, di chi sono le attuali voci, e quali sono le frasi che potrete sentir pronunciare più spesso mentre sedete in un vagone

Nella metropolitana di Mosca, le voci degli annunci non sono metalliche, robotiche e quasi incomprensibili, bensì chiare, dal bel timbro umano. Dietro ci sono infatti, da quasi sedici anni, due professionisti della dizione e dello speakeraggio.

Si tratta di Julija Romanova-Kutina e Aleksej Rossoshanskij. Lei ha lavorato in radio fin dalla più tenera età: da bambina era voce radiofonica in programmi per l’infanzia. Lui, per formazione accademica è insegnante di scuola musicale e direttore d’orchestra, ma dopo aver frequentato l’accademia di arte drammatica è diventato anche speaker.

Ma perché nella metropolitana di Mosca gli annunci vengono fatti a volte da una voce maschile e a volte da una femminile? La cosa non è casuale! Il sistema fu introdotto su proposta dell’Unione dei ciechi, nel 1984. Per aiutare i non vedenti e gli ipovedenti a orientarsi nella grande rete sotterranea, gli annunci nei treni che dalla periferia vanno verso il centro sono fatti dalla voce maschile, mentre in quelli che vanno dal centro alla periferia dalla voce femminile. E così anche sulle linee circolari: se il treno va in senso orario la voce è maschile, se va in senso antiorario è femminile.

Ma ecco alcune delle celebri frasi che sentirete viaggiando sulla metro di Mosca:

“Осторожно, двери закрываются! Следующая станция – «Рижская»”

“Ostorozhno, dveri zakryvajutsa! Sledujushchaja stantsija – «Rizhskaja»”

“Attenzione, le porte si stanno per chiudere! Prossima fermata: «Rizhskaja»”

***

“Будьте вежливы: уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам”

“Budte vezhlivy: ustupajte mesta invalidam, pozhilym ljudjam, passazhiram s detmi i beremennym zhenshchinam”

“Siate gentili: cedete il vostro posto agli invalidi, agli anziani, ai passeggeri con bambini e alle donne incinte”

***

“Уважаемые пассажиры!

При выходе из поезда не забывайте свои вещи”

“Uvazhaemye passazhiry!

Pri vykhode iz poezda ne zabyvajte svoi veshchi”

“Gentili passeggeri!

“Al momento dell’uscita dal treno non dimenticate i vostri oggetti”



Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale