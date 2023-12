Quali sono le città russe con la metropolitana immaginaria?

Russia Beyond

Considerato il clima della Russia, la metropolitana, calda, sicura e puntuale, è sognata dagli abitanti di tutte le città. Tuttavia, soltanto le metropoli possono permettersi questo lusso. Ed ecco allora che gli abitanti di varie città, dove la metropolitana non esiste, se la inventano!

Barnaul

Ufficio stampa Ufficio stampa

All’inizio si trattò di uno scherzo, un pesce d’aprile lanciato da un abitante del posto, tale Nikita Churov. Leggenda vuole che nel 1972, dopo che la regione ottenne un raccolto record di cereali, il segretario generale del partito comunista, Leonid Brezhnev, avrebbe ordinato di costruire nella città una metropolitana per incentivare i lavoratori. Agli abitanti di Barnaul l’idea piacque moltissimo e oggi il blog della “metropolitana” ha migliaia di iscritti.

Valdaj

Nel 2003, sul portale della città è stato pubblicato uno schema della metropolitana locale. Oggi in città si possono vedere i tombini con le indicazioni per l’ingresso delle “stazioni”.

Naberezhnye Chelny

L’autore del progetto è tuttora ignoto. Sul sito della “metropolitana” è scritto che la costruzione fu avviata nel 1975, quando nella città confluivano in massa gli operai, assunti dallo stabilimento automobilistico KAMAZ, fondato qualche anno prima. Lo schema comprende 13 stazioni di cui tre “in costruzione”.

Lipetsk

La “metropolitana” di Lipetsk è comparsa nel 2002. Lo schema riprende quello della metropolitana di Mosca: una linea circolare e alcune linee radiali.

Korenovsk

La “metropolitana” comprende tre linee con un totale di 18 stazioni. Lo schema, stampato in ben 12 lingue, tra cui hindi, può essere ritirato gratuitamente presso qualsiasi biglietteria. Quelli di Korenovsk garantiscono la stabilità dei prezzi: “In futuro, come in passato, una corsa costerà soltanto un gettone”.

LEGGI ANCHE: La metropolitana più piccola del mondo si trova in Siberia. E ha solo una stazione

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale