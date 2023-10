Si può diventare cittadini russi sposando un russo o una russa?

La risposta è sì, ma bisogna rimanere sposati per un certo numero di anni e superare diverse fasi, rispettando dei periodi di tempo oltre i quali non si può uscire dalla Russia. I figli di una famiglia di questo tipo possono invece ottenere la cittadinanza russa automaticamente (anche all’estero fino ai 18 anni)

Avete intenzione di sposare un cittadino russo o forse lo avete già fatto? Ora avete la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno in Russia e persino una procedura semplificata per la cittadinanza. Ciò è regolato dalla Legge federale № 138-FZ del 28.04.2023 “Sulla cittadinanza della Federazione Russa”.

Dove e come registrare il matrimonio?

In Russia solo il matrimonio registrato (non la convivenza) è considerato un’unione ufficiale tra marito e moglie.

Se si desidera registrare il proprio matrimonio in Russia, è necessario rivolgersi all’ufficio di stato civile locale (“ZAGS”). Tutti i documenti in lingua straniera devono essere tradotti in russo con traduzione giurata. È possibile registrare il matrimonio anche presso la missione diplomatica (consolato) del vostro Paese di provenienza. Ciò significa che il vostro matrimonio sarà regolato dalle leggi del vostro Paese.

Naturalmente, anche i matrimoni registrati all’estero sono riconosciuti in Russia. Per ottenere la cittadinanza, il documento dovrà essere tradotto in russo e autenticato.

Come si ottiene la cittadinanza?

In Russia, ci sono tre fasi per ottenere la cittadinanza: il permesso di soggiorno temporaneo (РВП; RVP; “Razreshenie na Vremennoe Prozhivanie”); il permesso di soggiorno permanente (ВНЖ; VNZh; “Vid na zhitelstvo”) e, infine, la cittadinanza (гражданство; “grazhdanstvo”).

In caso di procedura ordinaria, ci vogliono circa 10 anni, ma molte persone ottengono la cittadinanza in via semplificata. Il matrimonio accorcia questo processo a cinque anni (o anche meno), ma bisogna comunque superare tutte le fasi. E si può farlo solo vivendo in Russia.

È necessario presentare i documenti ai Centri di migrazione locali (ad esempio, ecco il sito web del centro di Mosca). Per ulteriori informazioni, potete rivolgervi a qualsiasi centro multifunzionale dei servizi statali (quelli chiamati “Moi Dokumenty”).

Il permesso di soggiorno temporaneo (РВП; RVP) è un timbro sul passaporto che dà il diritto di rimanere in Russia per tre anni, di lavorare legalmente e di avere diritto all’assicurazione medica russa gratuita. Allo stesso tempo, non è possibile votare alle elezioni o lasciare il Paese per più di sei mesi all’anno.

È possibile richiedere questo permesso subito dopo il matrimonio, ma solo nella regione russa in cui ha la residenza il coniuge russo. Inoltre, dovrete sostenere esami di lingua russa, superare una commissione medica e sottoporvi al rilascio delle impronte digitali. Il periodo di attesa di questo permesso non supera i quattro mesi.

La seconda fase è il permesso di soggiorno permanente (ВНЖ; VNZh), che si presenta sotto forma di un libretto blu simile a un passaporto. Vi autorizza a vivere e lavorare in Russia per cinque anni, con la possibilità di entrare e uscire dalla Russia senza visto. Allo stesso tempo, non si può lasciare il Paese per più di sei mesi, pena l’annullamento del documento.

Il documento può essere rinnovato un numero illimitato di volte. Per ottenerlo è necessario vivere in Russia per almeno un anno ininterrottamente con un permesso di soggiorno temporaneo. Il permesso di soggiorno permanente può essere ottenuto in qualsiasi regione del Paese, non solo dove è stato rilasciato il Permesso di soggiorno temporaneo.

La terza fase, l’ottenimento della cittadinanza, è la più complessa. A tal fine, in un caso di procedura ordinaria, è necessario vivere in Russia per almeno cinque anni con una permesso di soggiorno permanente e senza lasciare la Russia per più di tre mesi durante l’anno, altrimenti l’anno non viene conteggiato.

Per uno straniero sposato a un russo, è invece sufficiente vivere in Russia per soli tre anni (rispetto ai cinque anni di cui sopra). In questo caso la domanda di cittadinanza in Russia viene presa in considerazione entro un massimo di tre mesi. Dopo aver ottenuto il passaporto russo non ci saranno più restrizioni all’ingresso e all’uscita dal Paese.

È necessario rinunciare alla cittadinanza del proprio Paese?

Dipende dalle leggi del Paese di provenienza. In alcuni Paesi è possibile avere una sola cittadinanza (per esempio in Italia). In Russia non è più vietato avere una seconda cittadinanza, ossia non è necessario rinunciare al primo passaporto. Tuttavia, la Russia vi considererà soltanto come suoi cittadini, e avrete gli stessi obblighi degli altri cittadini russi (compreso il servizio nell’esercito, se rientrate nell’età di leva, il pagamento delle tasse e così via).

E i bambini?

I bambini nati in una famiglia con almeno un cittadino russo possono ottenere la cittadinanza russa saltando le prime due fasi. A differenza degli adulti, un bambino (fino a 18 anni) può ottenere la cittadinanza russa anche all’estero, presso un consolato russo.

Se i vostri figli sono più grandi, sarà necessario recarsi in Russia e passare attraverso tutte e tre le fasi, anche se in ordine semplificato.

È possibile ottenere la cittadinanza russa anche acquistando un immobile in Russia.



