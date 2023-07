Perché la festa dei neodiplomati di San Pietroburgo si chiama “Vele scarlatte”?

Il nome viene da un libro degli anni Venti di grande successo in Unione Sovietica, poi trasformato anche in film. Lo spettacolo notturno sulla Neva, che richiama milioni di persone, è rinato dopo il 2005, riprendendo una tradizione fiorita a Leningrado a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta

Immaginatevi San Pietroburgo alla fine di giugno. È il periodo delle notti bianche, e quando, finalmente, sulla città cala il crepuscolo, sul fiume Neva compare un bricco (nave a due alberi) dalle vele scarlatte. L’imbarcazione sfila lungo il Lungoneva del Palazzo, passando sotto i ponti levatoi, appositamente aperti, tra i fuochi d’artificio che illuminano il fiume e le grida di gioia di migliaia di giovani che esultano sulle rive del fiume.

Anastasija Vertinskaja nel ruolo di Assol nel film “Vele scarlatte” Sputnik Sputnik

È così che si presenta l’evento più spettacolare dell’anno di San Pietroburgo, la festa di chi si è appena diplomato, detta “Vele scarlatte” (in russo: “Alye parusá”)… Ma come è nata questa festa e perché si chiama così?

Il romanzo “Vele scarlatte” e la sua versione cinematografica

Nel 1923 uscì il romanzo “Vele scarlatte” dello scrittore sovietico Aleksandr Grin (1880-1932). La protagonista, una ragazzina di nome Assol, orfana di madre e grande sognatrice, vive con suo padre in un Paese immaginario. Un giorno Assol, all’età di otto anni, sta portando in città dei giocattoli che suo padre produce per sbarcare il lunario. Mette in acqua una piccola barca dalle vele scarlatte e la corrente gliela porta via. Per fortuna, più a valle la raccoglie un vecchio che gliela restituisce e le predice che un giorno vedrà una bellissima nave con vele scarlatte, con la quale arriverà un principe che la porterà in un favoloso Paese d’oltremare.

Un fotogramma dal film “Vele scarlatte”, basato sull’omonimo libro di Aleksandr Grin, diretto da Aleksander Ptushko, 1961 Sputnik Sputnik

Da quel giorno la ragazza crede in quanto le è stato predetto. Assol e suo padre vivono in miseria, e tutti prendono in giro la ragazza e il suo ingenuo sogno. Lei però continua a crederci.

Molti anni dopo, un giovane ricco di nome Grey, fuggito di casa e diventato marinaio, vede una ragazza di bellezza incredibile e se ne innamora a prima vista. Nell’osteria del paese dicono a Grey che è una mezza matta, che aspetta una nave con le vele scarlatte. Allora Grey compra duemila metri quadrati di tela scarlatta e ordina di farne le vele per la sua nave.

La mattina dopo Assol vede le vele scarlatte. Dalla nave salpa una lancia, sulla quale arriva il giovane che lei aveva sognato. Grey porta via la ragazza.

La manifestazione “Vele Scarlatte” nel Parco Centrale della Cultura e del Tempo Libero S.M. Kirov, Leningrado (oggi San pietroburgo), 1971 Rudolf Kucherov/Sputnik Rudolf Kucherov/Sputnik

Questa storia è una metafora dei sogni che si avverano, quando uno ci crede veramente. Insegna anche che una persona può fare delle cose incredibili, se ama veramente.

Nel 1961 uscì la versione cinematografica di “Vele scarlatte”, per la regia di Aleksandr Ptushko, e fu subito un successo. La popolarità del film, che vide la bellissima Anastasija Vertinskaja nel ruolo di Assol e Vasilij Lanovoj in quello di Grey, era tale che a parecchie bambine sovietiche, nate in quel periodo, fu dato il nome della protagonista.

La festa dei neodiplomati

I bambini dell’Urss adoravano la fiaba di Assol e del suo principe.

Nel 1968, un gruppo di neodiplomati delle scuole di Leningrado (oggi, San Pietroburgo) propose di organizzare una festa, dando ad essa il nome di “Vele scarlatte”. Il 28 giugno, più di 25 mila ragazzi, che avevano appena terminato la scuola, si radunarono sulle rive del fiume Neva e accolsero con grida di gioia il veliero “Nadezhda”, che vuol dire “Speranza”. In seguito, il posto della “Nadezhda”, che all’epoca dell’Urss si chiamò anche “Leningrad”, fu preso dalla nave “Kodór” (che poi finì a Bakú, in Azerbaigian, ed è bruciata nel 1999).

Il “Rossija” naviga sul fiume Neva durante il festival delle “Vele scarlatte” Petr Kovalev/TASS Petr Kovalev/TASS

La festa ebbe un grandissimo successo e divenne annuale. Il motto del festival, che mira a incoraggiare i giovani che cominciano la vita adulta e a rafforzare la loro fiducia nel futuro, è: “Per giovani tutte le strade sono aperte”.

Tuttavia, nel 1979, nel pieno della “stagnazione”, il festival fu annullato dall’amministrazione della città. Da allora la festa dei neodiplomati si svolgeva in uno stadio sportivo. Dopo lo scioglimento dell’Urss, nella notte dell’addio alla scuola, furono i privati a issare le vele scarlatte sulle loro barche.

Nel 2005 Vladimir Putin propose di riprendere la tradizione del festival (il Presidente ha terminato la scuola nel 1970 a Leningrado e quindi aveva visto la festa delle “Vele scarlatte”). Da allora, il festival, con il suo concerto, i fuochi d’artificio e milioni di spettatori, si svolge annualmente. Il simbolo della festa è la nave a due alberi “Rossija”, appositamente acquistata e attrezzata per la festa dei neodiplomati.

