“Russia Beyond” si rifà il look con un nuovo logo

Russia Beyond ha lanciato oggi il suo nuovo logo, dopo aver utilizzato una lettera “R” stilizzata negli ultimi nove anni. Con l’espansione dei contenuti in lingua russa e il lancio di account su nuove piattaforme di social media russi, si è scelto di adottare un nuovo design che richiama alle radici e alle aspirazioni e unisce tutti gli aspetti del progetto.

Il nuovo logo è caratterizzato da una combinazione di simboli che rappresentano il ricco patrimonio culturale della Russia e uniscono il passato, il presente e il futuro del Paese. Le sagome stilizzate di una matrioshka, di un’astronave e di un kokoshnik, il copricapo tradizionale indossato dalle donne russe, sono chiaramente visibili nel logo.

“Il nostro nuovo logo riflette l’identità del nostro media come principale comunità online per le persone interessate alla Russia in tutto il mondo”, ha affermato Vsevolod Pulja, capo della redazione di Russia Beyond.

Il rebranding di Russia Beyond dimostra l’impegno della testata nel fornire un ritratto ricco di sfumature e dinamico della Russia e del suo popolo. Con il suo nuovo logo, che parla dell’eredità e delle aspirazioni del Paese, Russia Beyond si impegna a continuare a essere una fonte primaria di informazioni sul Paese per il pubblico di tutto il mondo.

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale