Elena Maksimova, chi è la prima russa ad aver vinto il titolo di “Mrs Universe”

La russa Elena Maksimova ha vinto il concorso internazionale di bellezza “Mrs Universe”, che si è tenuto a Sofia (Bulgaria) dal 30 gennaio al 5 febbraio. È la prima vittoria di una partecipante russa in 15 anni, in un concorso che si tiene dal 2007 (lo scorso anno, a Seul, aveva vinto la georgiana Ana Siradze, nel 2020 la kazaka Zhuldyz Abdukarimova).

Il regolamento è il seguente: gareggiano fino a 120 donne da tutto il mondo e devono essere donne sposate, divorziate o vedove di età tra i 18 e i 55 anni, con una famiglia e un lavoro. Elena ha 34 anni ed è madre di due figli. Non era al suo debutto in passerella davanti a una giuria, ma non è neanche una habitué dei concorsi di bellezza.

Una ragazza di campagna

Elena è nata e cresciuta in una famiglia numerosa in Udmurtia, nel villaggio di provincia di Gyja, che ha una popolazione di solo diecimila abitanti. Suo padre era il direttore della fabbrica locale.

Secondo il suo compagno di classe Igor Maksimov, Elena a scuola era timida, molto silenziosa, “sempre zitta come un topino”, quindi la sua vittoria in paese ha sorpreso tutti. “Per quanto ne so, non era appassionata di danza, canto o passerelle. Anche perché in un villaggio così piccolo non ci sono opportunità di questo tipo”, ha raccontato.

“Lena si vestiva sempre in modo molto semplice, i suoi abiti non mettevano mai in evidenza la sua figura. E non c’erano nemmeno folle di ragazzi che le andavano dietro, a dire il vero…”, ha aggiunto.

Suo marito lo ha conosciuto a scuola. È sposata da otto anni, la coppia sta crescendo un bimbo e una bimba.

“Suo marito Ilja studiava in un’altra classe. Nessuno sa come si siano conosciuti, tutto è avvenuto in maniera segreta, perché, come dicevo, lei era molto timida e non amava far conoscere la sua vita privata”, racconta il compagno di classe.

Business e progresso

Il concorso “Mrs Universe” non è una classica gara per modelle. I giudici scelgono le finaliste dopo che le donne si sono presentate come individui e madri. Devono anche raccontare cosa fanno nella vita. La realizzazione di Elena in questo ambito è impressionante.

Elena ha tre lauree (una delle quali è un master a Londra). Ora vive a Izhevsk, la capitale dell’Udmurtia, dove ha aperto una rete di scuole di lingua e insegna l’inglese ai bambini.

Anche i suoi interessi sono vari: Elena ama le attività all’aperto e i viaggi. Ha già visitato 34 Paesi ed è persino diventata una subacquea professionista in Australia. Anche i concorsi di bellezza, ammette, sono diventati un piacevole hobby.

“Quasi tutte le bambine sognano di partecipare a un concorso di bellezza. Non sono più una bambina e neanche una ragazza. Sono una mamma di due splendidi figli, una moglie e una donna con un suo business, ma questo non mi ha fermato!”, ha detto Elena con orgoglio.

Sofia, Bulgaria. Elena Maksimova, russa originaria di un villaggio dell’Udmurtia (a sinistra) con la corona e la coppa per la vittoria nel concorso internazionale di bellezza per donne sposate “Mrs. Universe – 2022”. A destra, la direttrice del concorso “Mrs. World Russia” Irina Kirsanova Ufficio stampa/TASS Ufficio stampa/TASS

Per diventare una partecipante di “Mrs Universe”, Elena ha prima vinto “Mrs Udmurtia” e poi ha ottenuto il titolo di “Seconda Vice-Mrs Russia”.



