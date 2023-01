Ma perché i russi ai matrimoni gridano di continuo “È amaro! È amaro!”?

Siete mai stati a un matrimonio russo? Avete visto qualche pittoresco video nuziale su YouTube? Non ci sono sposalizi in Russia in cui gli invitati a un certo punto non inizino a urlare “Gorko! Gorko!”, costringendo gli sposi a baciarsi. “Gorko” significa “È amaro”. Ma che senso ha?

Il concetto di “gorko!” (“горько!”) è così popolare in Russia che è diventato persino il titolo di uno dei film più controversi sul popolo russo, la commedia dark del 2013 “Gorko!” del regista Zhora Kryzhovnikov (1979-), noto anche all’estero con il titolo inglese di “Kiss Them All!”.

A un matrimonio, il primo brindisi è: “Alla salute dei novelli sposi!”. Dopo di che, gli invitati iniziano a gridare in coro “Gorko! Gorko! Gorko!” a gran voce e ripetutamente, incoraggiando gli sposi a darsi un dolce e lungo bacio. Mentre lo fanno, gli invitati contano: “Uno, due, tre, quattro, cinque…” finché il bacio non è finito, e allora tutti alzano i bicchieri per brindare. Naturalmente, più lungo è il bacio, meglio è!

“Gorkij” (“горький”) in russo significa “amaro” (fu anche il cognome d’arte scelto dal celebre scrittore Maksim Gorkij). Ma perché diavolo i russi gridano allora “È amaro” ai matrimoni? La risposta sta nel fatto che tradizionalmente tra i popoli slavi orientali questa parola veniva gridata SOLO al banchetto di nozze, mentre si beveva e/o si mangiava.

Legion Media Legion Media

In Polonia, gli invitati al banchetto nuziale, pretendendo che gli sposi si baciassero, gridavano invece: “Il cavolo è amaro!” o “Il borsch è amaro!”. Mentre in Bulgaria “Il vino è amaro!”, allo stesso fine.

“‘È amaro!’, gridano al tavolo nuziale a proposito del vino. Deve essere addolcito. E per farlo i giovani sposi devono baciarsi”, scriveva nel XIX secolo Vladimir Dahl, un collezionista di folklore russo e padre del primo grande dizionario della lingua russa.

“La dolcezza è associata al rapporto tra gli sposi e simboleggia l’amore e il matrimonio. Il significato di dare da mangiare dolci e prodotti da forno agli sposi significa amore forte e implica una ‘vita dolce’. Nelle cerimonie nuziali, i dolci sono da sempre presenti in molte culture”, scrive la filologa Elena Nikiforova nel suo articolo del 2015 intitolato “Riflessioni sul codice del gusto nelle semantiche delle cerimonie nuziali”.

Legion Media Legion Media

E non è certo solo la cultura slava ad associare la felicità della vita familiare alla dolcezza. Basti pensare alla tradizione britannica ed europea occidentale degli sposi che tagliano insieme la torta nuziale, o al fatto che il mese successivo al matrimonio viene chiamato “luna di miele”.

Così, i russi gridano “Gorko!” ai matrimoni, perché è un rituale per augurare agli sposi una dolce e lunga vita familiare. Questa parola viene gridata ripetutamente, numerose volte durante la festa di nozze e gli sposi sono obbligati a baciarsi ogni volta che gli invitati la gridano.

Un invitato porta la torta a un matrimonio in Chukotka Vladimir Astapkovich/Sputnik Vladimir Astapkovich/Sputnik

Tuttavia, nei matrimoni contemporanei, gli invitati spesso iniziano a gridare “Gorko!” già sui gradini dell’ufficio di stato civile (lo “Zags”; dove ci si sposa). “Questo è sbagliato”, avverte Ljubov Puzikova, responsabile di un ufficio di stato civile di Rostov sul Don e ricercatrice di tradizioni matrimoniali russe. “In origine, il richiamo ‘Gorko!’ si riferiva alle bevande, non agli sposi. E quando sulla soglia dell’ufficio di registrazione del matrimonio si grida ’Gorko!’ senza bicchieri pieni, sembra che gli ospiti stiano augurando ai giovani una vita amara. Dovrebbero invece gridarlo a tavola, in modo che ‘la bevanda non sembri amara’ e un bacio degli sposi possa ‘addolcire’ il contenuto dei bicchieri”, spiega la Puzikova.

Gli sposi russi moderni trovano spesso arcaica e fastidiosa l’abitudine di gridare ripetutamente e chiassosamente “Gorko!”. Spesso chiedono in anticipo agli ospiti del matrimonio di non incoraggiare nessuno a farlo o addirittura concordano in separata sede un vero e proprio divieto con gli ospiti. Tuttavia, la vecchia generazione non comprende questo approccio, e in qualsiasi matrimonio russo contemporaneo ci può essere almeno una persona che non ci sta e che vuole gridare a squarciagola “È amaro!!!”. Dopotutto, è una tradizione! “Gorko!”



