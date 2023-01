Ecco come sono le città russe avvolte dal gelo

Il 2023 in Russia è iniziato con temperature gelide! Nella parte europea del Paese il termometro è sceso a -20°C, in Siberia a -40°C. Indovinate quale regione è in cima alla lista delle zone più fredde?

Snowboard sulle colline Krylatskie, nella parte occidentale di Mosca Valerij Sharifulin/TASS Valerij Sharifulin/TASS

Una “valanga di freddo”. Così i meteorologi hanno definito la forte ondata di gelo che negli ultimi giorni ha colpito molte regioni russe. Provate a immaginare: la notte di Capodanno a Mosca il termometro segnava +5°C (in una stagione in cui mediamente si è a -10°C); poi la temperatura è scesa intorno allo zero, ed è precipitata pochi giorni dopo, il 6 gennaio, a -22°C.

Babbi Natale in centro a Mosca Artur Novosiltsev / Moskva Agency Artur Novosiltsev / Moskva Agency

Secondo gli esperti queste gelate sarebbero la conseguenza dell’aria fredda che arriva dai mari artici. Tuttavia, non lo si può definire un inverno rigido: il gennaio più freddo registrato a Mosca risale al 1940, quando la temperatura scese a -42°C.

Aloni intorno al sole nella regione di Mosca Vladimir Gerdo/TASS Vladimir Gerdo/TASS

Come conseguenza di queste gelate, a Mosca si sono osservati fenomeni naturali insoliti per la regione: gli aloni solari e le colonne di luce, di cui abbiamo parlato qui.

Kransoyarsk Ilya Naimushin/Sputnik Ilya Naimushin/Sputnik

In questi giorni nella città siberiana di Krasnojarsk fa relativamente “caldo”: solo -20°C!

Curiosamente fa molto più freddo nella Russia centrale: nelle regioni di Ivanovo, Vladimir e Tver si sono raggiunti i -28°C, mentre nella regione di Kostroma la temperatura è scesa al di sotto dei -30°C.

Feste natalizie a Shuya, nella regione di Ivanovo Vladimir Smirnov/TASS Vladimir Smirnov/TASS

Secondo i meteorologi, la temperatura nella maggior parte delle regioni tornerà alla normalità alla fine della settimana.

Kineshma, Regione di Ivanovo, -28°C Vladimir Smirnov/TASS Vladimir Smirnov/TASS

Più si va verso est, più il freddo aumenta.

Diveevo, Regione di Nizhnij Novgorod Aleksandr Ryumin/TASS Aleksandr Ryumin/TASS

A Nizhnij Novgorod e Kirov si stanno registrando gelate di -36°C, che a quanto pare dureranno a lungo. Negli Urali fa un po' più caldo: -34°C.

Murmansk Pavel Lvov/Sputnik Pavel Lvov/Sputnik

La Jakutia, ancora una volta, conferma il titolo di regione più fredda della Russia. La città di Jakutsk, la capitale della repubblica, si è svegliata con una temperatura di -50°C. A Ojmjakon, il “polo del freddo”, ci sono -52°C.

Ufa, Bashkortostan, -34°C Maksim Bogovid/Sputnik Maksim Bogovid/Sputnik

Queste temperature, seppur estreme, non sono una novità per molte regioni della Russia, quindi non si registrano particolari disagi al traffico.

Delle persone fanno il bagno nelle sorgenti termali di Ojmjakon Semen Sivtsev/@sivtsevsema958

Una curiosità: nel sud della Russia l'inverno ha un aspetto completamente diverso. A Sochi e ad Anapa si registrano +10 e +15°C. Tuttavia, la gente del posto ritiene che faccia freddo e aspetta con ansia la primavera!

Anapa Vitalij Timkiv/Sputnik Vitalij Timkiv/Sputnik

