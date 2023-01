I dieci nomi più gettonati per i gatti in Russia

I russi preferiscono i gatti. È quello che si deduce guardando le statistiche, secondo le quali i felini domestici superano di gran lunga i cani da compagnia. La metà dei proprietari li considera dei veri e propri membri della famiglia! Più della metà dei gatti che vivono in Russia sono randagi o meticci; tra le razze più popolari si contano i British (11%), gli Scottish (8%), i Maine Coon (3%) e i siberiani (3%). Il più delle volte i loro padroni li chiamano con semplici nomi umani.

Vi è mai capitato di sentir chiamare “Murka” un gatto per strada? Questa parola deriva dal verbo “fare le fusa” (“mur” in russo).

In questo articolo abbiamo raccolto i nomi più popolari dei gatti russi.

1 / Marusja

Nadezhda Zaitceva / EyeEm/Getty Images Nadezhda Zaitceva / EyeEm/Getty Images

Questo nome viene coniato dal nome “Maria”, che al vezzeggiativo diventa “Marusja”, “Masha”, “Mashka” o “Masjanja”. In Russia questo nome femminile è molto utilizzato; tra l’altro da “Marusja” si formano spesso anche i nomi “Musja” e “Masja”, che molti associano esclusivamente a nomi di gatti.

2 / Vasilij o Vasilisa

Ioan Chuzhestrancev / 500px/Getty Images Ioan Chuzhestrancev / 500px/Getty Images

Vasja o Vaska: ecco come si chiamano moltissimi mici non di razza in Russia. Questo nome deriva da Vasilij ed è generalmente associato a qualcosa di semplice, comprensibile e molto, molto russo. La forma femminile del nome Vasilisa, invece, è più spesso attribuita a gatti di origine "nobile" o comunque con un carattere "regale" (come i pelosetti di razza Maine Coon!).

3 / Bagheera

Legion Media Legion Media

Questo nome, tratto dalla letteratura, è forse il nome di gatto più diffuso in Russia. Bagheera è la pantera de "Il libro della giungla" di Rudyard Kipling, tradotto in russo nel 1905. Oggi, quindi, le persone chiamano spesso i gatti neri "Bagheera".

4 / Barsik

Tatiâna Pinkasevic / EyeEm/Getty Images Tatiâna Pinkasevic / EyeEm/Getty Images

In Russia vive un gatto selvatico di straordinaria bellezza, il leopardo delle nevi, che si distingue per la sua lunga coda. Alcuni lo chiamano "Irbis" o "Bars", e da qui deriva "Barsik", un soprannome maschile spesso usato per i gatti domestici: significa "piccolo Bars".

5 / Dymok o Dymka

Nadezhda Zaitceva / EyeEm /Getty Images Nadezhda Zaitceva / EyeEm /Getty Images

I gatti grigi in Russia sono spesso chiamati "Dymok", che significa "fumoso"; la versione femminile di questo nome è "Dymka".

6 / Ryzhik

Konstantin Aksenov / EyeEm/Getty Images Konstantin Aksenov / EyeEm/Getty Images

Non sorprende che i gatti rossi siano spesso chiamati "Ryzhik", che significa "pelo rosso".

7 / Kuzja

Nikita Kovalenko / EyeEm/Getty Images Nikita Kovalenko / EyeEm/Getty Images

Il nome maschile del gatto "Kuzja" deriva dall'antico nome russo (con radici greche) "Kuzma". Significa "universo", "mondo". È interessante notare che in Russia esiste una favola incredibilmente popolare sul domovoj (lo spirito della casa) Kuzja, custode dell’ordine domestico.

8 / Alisa

Cavan Images/Getty Images Cavan Images/Getty Images

Alisa (nome russo per Alice) è un nome femminile utilizzato per alcuni gatti di razza. Questo nome è diventato popolare in Russia non solo grazie ad "Alice nel Paese delle Meraviglie" di Lewis Carroll, ma anche come personaggio principale dei racconti dello scrittore di fantascienza Kir Bulychev, nonché come Alice la Volpe del racconto "Buratino" di Aleksej Tolstoj. Negli ultimi anni il nome è diventato popolare anche tra i bambini.

9 / Snezhok o Snezhinka

Mike Korostelev/Getty Images Mike Korostelev/Getty Images

Se vedete un gatto bianco in Russia, molto probabilmente il suo nome sarà "Snezhok" (o "Snezhinka", se si tratta di una femmina): si traduce come "fiocco di neve".

10 / Semjon

Tatiâna Kicapina / EyeEm /Getty Images Tatiâna Kicapina / EyeEm /Getty Images

"Semjon", o "Sjoma", è un nome maschile molto diffuso. Nella città di Murmansk c'è persino un monumento al gatto Semjon, che è stato paragonato a Hachiko. Nel 1994, i media locali scrissero di questo gatto, che la gente del posto aveva portato con sé in vacanza a Mosca e che, dopo averlo accidentalmente perso, riuscì miracolosamente a raggiungere la sua casa a Murmansk, percorrendo la bellezza di 2.000 km… a piedi! Il povero micio arrivò sei anni dopo!

