I dieci articoli più letti del 2022

1 / L’ekranoplano “Soccorritore”: il “mostro marino” sovietico progettato per uccidere

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Non molto tempo fa aveva fatto scalpore la notizia di un ekranoplano di epoca sovietica spiaggiato sulle rive del Mar Caspio. Quella formidabile macchina da guerra era stata progettata per annientare le forze nemiche; ma è stata mandata “in pensione” con il crollo dell’URSS, nel 1991.

Ebbene, si è scoperto che a Nizhnyj Novgorod, sul fiume Volga, c’è un altro modello di questo pachiderma dei cieli!

Ne abbiamo parlato nell'articolo più cliccato dell'anno, che potete leggere qui.

2 / Perché la tuta spaziale di Gagarin non doveva essere assolutamente fotografata?

Sputnik Sputnik

Chi ha visto le immagini del primo uomo nello Spazio subito dopo l’atterraggio ci avrà fatto caso: ha indosso solo una specie di giacca termica. Ma quale era il motivo di tanta segretezza? Ne abbiamo parlato qui.

3 / Cinque fatti curiosi sui tipici palazzoni prefabbricati sovietici

I lavori di costruzione del quartiere Novye Cheremushki a Mosca, 1954 Boris Ryabinin/Sputnik Boris Ryabinin/Sputnik

Perché sono di nove piani e non di dieci? Perché gli appartamenti hanno spesso una doppia porta d’ingresso? Perché c’è una finestra tra bagno e cucina? Queste domande trovano risposta in questo articolo, tra i più letti dell’anno.

4 / Viaggio tra gli Hezhen, la piccola etnia indigena della Russia che ha i cognomi solo dal 1974

11 luglio 1990. Una coppia Nanaj: Ivan Torokovich e Maria Vasiljevna Beldy Sayapin Vladimir/TASS Sayapin Vladimir/TASS

Quando si decise che tutti i sovietici dovevano avere un documento di riconoscimento (il “passaporto interno”) si pose il problema: questo popolo aveva solo i nomi di battesimo. In questo pezzo abbiamo raccontato come risolsero la questione e come vivono oggi queste persone appartenenti a una delle culture più antiche dell’Estremo Oriente russo.

5 / Quali sono le auto migliori per affrontare i climi estremi del Nord della Russia?

Jakutsk in una giornata in cui il termometro segna -48°C Vadim Skryabin/TASS Vadim Skryabin/TASS

Guidare quando il termometro segna -50°C, una temperatura abituale in Jakuzia, Chukotka e nel Taymir, non è certo un gioco da ragazzi. Ecco quali sono i mezzi più affidabili secondo la gente del posto! Ne abbiamo parlato qui.

6 / Anastasia, il mistero dell’ultima Romanov uccisa con la famiglia e miracolosamente “sopravvissuta”

La granduchessa Anastasia Romanova (1901-1918) Dominio pubblico Dominio pubblico

Nel corso degli anni, più di trenta donne si sono spacciate per la granduchessa Anastasia, la figlia dello zar fucilata a Ekaterinburg insieme alla famiglia imperiale: si diceva che fosse riuscita a sottrarsi all’esecuzione. Abbiamo cercato di fare chiarezza su una storia dai contorni opachi e che sconfina nella leggenda. Questo è stato uno degli articoli più letti dell’anno.

7 / Kefir, il gatto gigante che sembra una lince (e fa il pieno di like su Instagram)

Le dimensioni di questo gattone sono impressionanti. E le sue foto sono diventate virali. Questo micione vive in Russia e la sua padrona ci ha raccontato cosa vuol dire avere un felino così per casa… I nostri lettori hanno amato talmente tanto questo articolo e le foto di questo simpatico gattone, da aver fatto balzare il pezzo nella top-10 di quelli più letti.

8 / Perché in Russia vanno a ruba i biglietti del volo da Mosca a Mosca?

Mikhail Japaridze/TASS Mikhail Japaridze/TASS

Si sale in aereo, si fa un giro di un’ora e mezzo e si riatterra nello stesso aeroporto da dove si è partiti. Come mai? Ce lo hanno spiegato in questo articolo gli appassionati di questa insolita tratta. Nel 2022 il pezzo ha suscitato la curiosità di moltissimi lettori, tanto da scalare la cima della classifica dei testi più letti in assoluto sul nostro sito.

9 / La Russia è un paese asiatico o europeo?

Natalya Nosova Natalya Nosova

In passato la maggior parte degli studiosi russi credeva che la parte orientale degli Urali segnasse in Russia la frontiera tra Europa e Asia. Ad ogni modo non è difficile stabilire in che misura la Russia “detiene” una fetta di ciascun continente: circa il 23% del suo territorio appartiene all’Europa, mentre il 77% appartiene all’Asia. Ciò che invece risulta molto più difficile è stabilire se la Russia si considera un Paese europeo o asiatico… Ne abbiamo parlato in questo articolo, che ancora oggi suscita l’interesse di moltissimi lettori.

10 / Sei strani comportamenti russi che confondono gli stranieri

Legion Media Legion Media

Paese che vai, usanze che trovi. E la Russia non fa eccezione. Le secolari tradizioni, le superstizioni, un modo differente di intendere l’ospitalità, il bere, lo stare in fila o al volante, sono comportamenti che spesso disorientano gli stranieri in Russia. È capitato anche a voi? Ne abbiamo parlato qui.

