L'incredibile diversità culturale ed etnica della Russia (FOTO)

Russia Beyond

Sergej Ladykin. Naryan-Mar, Circondario autonomo dello Jamalo-Nenets

Elvira Avdjan. Costumi nazionali dell’Adighezia

Andrej Kostrov. Un ragazzino russo di Nizhnij Novgorod

Irina Kaminskaja. Tra le montagne dell’Adighezia

Jurij Kudrjashov. La cultura turca della Khakassia, città di Abakan

Oleg Grechukhin. Un bambino nenet della Repubblica dei Komi

Evgenij Jepanchintsev. Feste popolari a Chita, Territorio della Transbaikalia

Ramil Nafikov. Il miele della Baschiria

Ljudmila Kamneva. Un festival di tiro con l'arco a Ufa, Repubblica del Bashkortostan

Valerij Sumakov. Il popolo degli evenki nel Territorio di Krasnojarsk

Stanislav Nikitin. Una signora con un abito fatto a mano tesse a un festival di Tver

Diana Arye. Festival dei popoli del Volga ad Astrakhan

Jurij Kudrjazhev. Antiche tradizioni di Abakan, Khakassia

Irina Lozhkina. In una casa cosacca nella regione di Cheljabinsk

Jurij Kudrjazhev. Tuva, le tradizioni degli antenati

La mostra fotografica “Il potere della tradizione: i popoli della Federazione Russa” è organizzata dal Ministero della Cultura della Federazione Russa e dalla Polenov State Russian House of Folk Art. Per tutto il 2022 sarà esposta in varie regioni del Paese.

