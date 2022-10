Ecco chi è Islam Makhachev, l’allievo di Khabib, nuovo campione UFC dei pesi leggeri

Il 22 ottobre 2022, Islam Makhachev ha sconfitto l'ex campione brasiliano Charles Oliveira all'Etihad Arena di Abu Dhabi. Il pugile del Daghestan (Russia) ha messo Oliveira K.O. nel secondo round, dopo aver dominato l'intero incontro con i suoi potenti pugni e la sua abilità nella lotta.

Makhachev, 31 anni, è allenato dall'ex campione dei pesi leggeri UFC Khabib Nurmagomedov e ha reso omaggio al padre di Nurmagomedov, l'allenatore Abdulmanap Nurmagomedov, scomparso nel 2020.

“Abu Dhabi, grazie. Mi sono allenato duramente per questo momento. Per tutta la vita mi sono preparato per questo momento”, ha detto in un'intervista dopo l’incontro.

“Ci tengo a dire che questa cintura è per il mio allenatore Abdulmanap Nurmagomedov. Molti anni fa mi disse che sarei diventato campione. Voglio dedicare questa cintura [a lui]”.

Il russo Islam Makhachev dopo aver vinto il titolo di campione dei pesi leggeri UFC il 22 ottobre 2022 ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti Mike Roach/Zuffa LLC/Getty Images Mike Roach/Zuffa LLC/Getty Images

Makhachev ha portato a casa una serie di vittorie, vincendo 10 incontri consecutivi nell'UFC prima di affrontare il brasiliano Oliveira.

Il lottatore daghestano ha firmato un contratto di quattro anni con l'UFC il 2 ottobre 2014. Al suo debutto nell'UFC, Makhachev ha sconfitto il lottatore Leo Kuntz della Florida, negli Stati Uniti.

Il 3 ottobre 2015, Makhachev ha affrontato Adriano Martins, ma ha perso contro il brasiliano. Questa è stata la sua prima e unica sconfitta da professionista nell'UFC.

Ripresosi dopo la sconfitta, Makhachev ha primeggiato nell'UFC, sconfiggendo Chris Wade, Nik Lentz e Gleison Tibau, mettendo a segno un epico knockout a 57 secondi dal primo round di quell'incontro.

La carriera di Makhachev nell'UFC non è stata priva di controversie. L'incontro Makhachev-Dober è stato annullato dopo che Makhachev è risultato positivo al meldonium. L'USADA ha revocato la sospensione di Makhachev dopo un'udienza, il 2 luglio 2016.

Nell'agosto 2017, Makhachev si è ritirato dall'incontro con Michel Prazerez parlando di infortunio. Il lottatore daghestano si è ritirato anche dall'incontro con Francisco Trinaldo a UFC 233 nel 2018.

Prima di debuttare nell'UFC, Makhachev si è ritagliato un posto nell'M-1 Global, una società di arti marziali miste con sede a San Pietroburgo, in Russia.

Il 31enne lottatore è di etnia Lak, un gruppo etnico del Caucaso nord-orientale originario di una regione interna nota come Lakia, in Daghestan, nel Caucaso settentrionale.

È cresciuto nel remoto villaggio di Burshi, dove ha studiato il sambo da combattimento. Nel 2016, a 25 anni, Makhachev ha vinto l'oro al Campionato mondiale di sambo da combattimento.

LEGGI ANCHE: Sette sorprendenti curiosità su Khabib Nurmagomedov, il campione russo di arti marziali miste

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese







Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale