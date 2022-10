In Russia è appena uscita una mini serie con Keanu Reeves e Jason Statham… ma è un deepfake!

Siamo nell’anno 2027. Dopo cinque anni di riprese in Russia, l’attore britannico Jason Statham non ha più lasciato il Paese e ora vive in un villaggio di provincia. Per il suo 60esimo compleanno organizza una festa nella sua casa di campagna, e invita alcuni suoi amici di Hollywood: gli attori Keanu Reeves, Margot Robbie e Robert Pattinson. Il primo ad arrivare è Keanu… che porta con sé un vero e proprio arsenale di armi. Quale segreto gli nasconde il suo vecchio amico?

Inizia così l’ironica “PMJason”, una web-serie parodistica girata in Russia con l’ausilio della tecnologia deepfake (basata su sofisticate tecniche informatiche e algoritmi di intelligenza artificiale che permettono di sovrapporre in un video finto il volto di una persona reale). In questo film Statham prepara il barbecue con Keanu Reeves in aperta campagna, mentre Margot Robbie contratta l’acquisto di un’auto Zhigulì. Ognuno di loro cerca di abituarsi alle particolarità della mentalità russa.

La serie è composta da 10 episodi, ciascuno della durata massima di cinque minuti. È già possibile vederla su YouTube.

La serie è stata girata in soli tre mesi da Agenda Media Group e, come racconta la direttrice di produzione Maria Artemova, non è stato facile: “Le riprese in deepfake, ad esempio, non consentono l'uso dei primi piani, e ci sono determinate regole sull'illuminazione, sull'ottica, sulle telecamere e sulla posizione degli attori nell'inquadratura”, dice, aggiungendo che ci sono restrizioni anche sull'ampiezza dei movimenti degli attori.

Secondo Aleksej Parfun, responsabile di Agenda Media Group, non esistono leggi che impediscono l’uso delle immagini degli attori per contenuti parodistici, “a meno che [il contenuto] non diffami l'onore, la dignità e la reputazione commerciale di una persona”.

In ogni caso, la decisione di pubblicare un contenuto spetta al moderatore del sito, dicono i creatori della serie. Non si sa ancora cosa ne pensino Statham e i suoi “amici”...

