Così i russi hanno trasformato i palazzoni a pannelli prefabbricati in oggetti di design (FOTO)

I quartieri residenziali in Russia e negli Stati post-sovietici sono spesso costituiti da edifici prefabbricati a pannelli, grigi e un po’ deprimenti a prima vista, ma che, per certi versi, ispirano anche nostalgia.

Volete avere un assaggio di un’area urbana sovietica nella vostra casa? Sì? Allora date un’occhiata a questi insoliti souvenir russi!

1 / Luci notturne

Il principale esponente della “panel art” è Nikita Anokhin, un designer di San Pietroburgo. È diventato famoso in tutto il Paese per le sue luci notturne fatte a mano a forma di palazzoni a pannelli prefabbricati. La sua collezione finora consiste in “khrushchjovki” di 5 piani e "brezhnevki" di 9 piani di diverse serie. Le luci notturne sono realizzate in cemento, compensato e plastica. E se si osservano da vicino si possono vedere scene di vita quotidiana, aiuole fiorite e, naturalmente, gatti curiosi. Il cliente può chiedere anche di “piazzare” qualcuno della sua famiglia alle finestre.

L’idea di Anokhin ha ispirato anche altre persone che condividono le loro luci notturne a forma di casermone sovietico fatte in casa sui social network russi.

2 / Vasi da fiori

Un altro souvenir di Anokhin sono i suoi vasi da fiori in cemento. Sono disponibili in due varianti. Il “Formicaio rotondo” si ispira alla leggendaria casa rotonda di via Nezhinskaja a Mosca.

La fioriera quadrata riproduce le case a pannelli “khrushchjovka” di uno dei primi modelli, l’1-335.

3 / Portagioie

Ci sono poi “khrushchjovki” in cui è possibile conservare i propri gioielli preferiti o che possono essere utilizzate come scatola per riporre cancelleria e altri oggetti minuti. In generale, si tratta di un cofanetto di cemento con coperchio, che è in grado di decorare qualsiasi interno.

4 / Palle di vetro con neve

L’artigiano moscovita Aleksandr Dolgikh è il fondatore di “Mast”, un negozio online che vende oggetti insoliti. Su di esso si possono trovare un sacco di oggetti con allusioni sovietiche, dai distintivi con il motivo della celebre recinzione in cemento “PO-2” ai ciondoli in ottone che raffigurano parchi giochi in rovina. Le palle di vetro con neve con all’interno case a pannelli sono un souvenir invernale molto carino. Al momento dell’ordine è possibile richiedere di aggiungere il nome della città desiderata.

5 / Gioielli

La moscovita Kate Snap è affascinata dalla creazione di gioielli che fanno riferimento all’architettura e al design sovietico, per lo più in argento e niello (una lega metallica di colore nero che include zolfo, rame, argento, usata come intarsio nell’incisione dei metalli). La sua collezione comprende anelli con i “grattacieli di Stalin” (chiamati le “Sette sorelle”), anelli con il ritratto di Lenin, ciondoli con barriere. Chi ama l’architettura a pannelli apprezzerà sicuramente gli orecchini-spillo e gli anelli a forma di palazzi prefabbricati. Gli orecchini sono asimmetrici: uno ha un balcone, l’altro ha solo una finestra. Sull’anello è possibile aggiungere un’incisione.

6 / Profumi

I profumi possono far viaggiare una persona nel tempo, giusto? Arina, una stilista di Mosca, crea fragranze d’avanguardia con il marchio “Lilla Katten Parfum”. Ecco come descrive i ricordi rievocati dalla fragranza dedicata ai palazzoni a pannelli, chiamata, per l’appunto, “Panelki”. “Muri di cemento. Tè nero, caldo e dolce della mensa. Una crosta di pane fresco e caldo da mordere. Un angolo con le icone vicino al quale la nonna prega per la tua salute e il tuo benessere. La scatola in cui mia madre conserva i suoi gioielli e soprattutto le preziose perline d’ambra. E le tue dita di bambina macchiate di inchiostro… Cosa dareste per tornare alla vostra infanzia spensierata, almeno per un momento?”.







