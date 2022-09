Com’è fatto l'edificio residenziale più antico della Russia (FOTO)

Un tetro edificio in stile gotico con robuste pareti di enormi massi di granito leggermente lavorati: così si presenta oggi il più antico edificio residenziale della Russia, situato nella città di Vyborg, in via Krepostnaja 13-A.

Foto d'archivio Foto d'archivio

La “Casa del cittadino”, disposta su una superficie di 70 metri quadrati e due piani, fu costruita nel 1583, quando la città era ancora sotto il dominio svedese. Situata pericolosamente vicina al confine con lo Stato russo, Vyborg era il più importante avamposto svedese a est, per cui anche le abitazioni qui erano spesso costruite come piccole fortezze.

Legion Media Legion Media

In caso di invasione, il proprietario di casa poteva facilmente nascondere la sua famiglia dietro solide mura, spesse un metro, e attaccare il nemico attraverso le finestre, che all'epoca erano molto più strette di oggi e costituivano di fatto delle vere e proprie feritoie.

Bogdanov-62 (CC BY-SA 4.0) Bogdanov-62 (CC BY-SA 4.0)

Nei secoli successivi Vyborg fu ricostruita più volte, e la vecchia casa, che non si adattava alla nuova rete stradale, si ritrovò maldestramente schiacciata tra le altre abitazioni più nuove.

Anstia(CC BY-SA 4.0) Anstia(CC BY-SA 4.0)

La “Casa del cittadino” è sempre stata un edificio con scopo abitativo; tuttavia si ipotizza che qui, nel XVII secolo, abbia trovato posto la prima tipografia della città, e che nel XVIII secolo sia stata utilizzata come residenza dall'imperatore russo Pietro il Grande, che vi soggiornò durante le sue visite a Vyborg.

Legion Media Legion Media

L'edificio, unico nel suo genere, è stato inserito nell'elenco dei principali siti del patrimonio nazionale, anche se ancora oggi ci vivono delle persone. Nella casa infatti c'è un appartamento a due piani con una scala di legno; un altro appartamento si trova in una parte ampliata in mattoni, molto più recente.

Vladimir Pankratov (CC BY-SA 4.0) Vladimir Pankratov (CC BY-SA 4.0)

Della vecchia “Casa del cittadino” non è rimasto molto: nell'edificio sono stati installati da tempo elettricità, acqua corrente, riscaldamento e fognature e gli interni sono stati rimodernati. Gli unici ricordi di un'epoca passata sono la vecchia cantina con ingresso separato dalla strada e le spesse mura che garantiscono una completa insonorizzazione.

Vladimir Pankratov (CC BY-SA 4.0) Vladimir Pankratov (CC BY-SA 4.0)

Nel 2019, il più antico edificio residenziale della Russia è stato messo in vendita per 11 milioni di rubli (180.000 dollari). Poco dopo, il prezzo è sceso a 8,5 milioni (140.000 dollari).

Bestaleks (CC BY-SA 4.0) Bestaleks (CC BY-SA 4.0)

