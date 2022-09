Tennis: ecco chi è Karen Khachanov, star degli US Open

Il tennista russo, noto per il suo carattere irascibile, ha conquistato molti successi in questo sport nonostante i problemi di salute avuti in giovane età

Il tennista russo Karen Khachanov ha conquistato i quarti di finale degli US Open il 7 settembre 2022, superando il tennista australiano Nick Kyrgios. Khachanov dovrà ora affrontare il norvegese Casper Ruud nella prima semifinale, in programma il 9 settembre 2022.

La stella del tennis russo è attualmente al 31° posto nella TOP 100 dei giocatori ATP.

L’inizio della carriera

Karen Khachanov è nato il 21 maggio 1996 in una famiglia di etnia mista armena e russa. La sua carriera nel tennis è iniziata quasi per caso, all'età di tre anni.

“Naturalmente non ho chiesto io di essere portato a lezione di tennis quando avevo tre anni - ha raccontato in un’intervista -. Ai miei genitori piaceva questo sport e all'asilo c'era la possibilità di praticarlo. Così hanno deciso che avrei dovuto provare. A tre anni si salta, si corre, si fanno esercizi per lo sviluppo generale, e si prende in mano una racchetta solo verso i quattro o cinque anni”.

Si dice che Karen Khachanov abbia un carattere irascibile, il che potrebbe avergli reso la strada verso il successo un po' più difficile. Tuttavia, quello che talvolta viene definito un “cattivo carattere” è solo difesa, come in questo controverso match agli European Open 2020.

Un altro ostacolo per la sua carriera professionale è stato un problema di salute inaspettato che si è presentato quando aveva 12 anni. Il giovane Karen ha avuto uno scatto di crescita che gli ha causato delle complicazioni a livello di perdita di coordinazione. Il suo gioco ne ha risentito talmente tanto che né i suoi genitori né gli allenatori credevano che avrebbe potuto portare avanti la carriera nel tennis.

Ciononostante, il giovane è riuscito a superare quelle difficoltà: all'inizio del 2013, il 17enne Khachanov ha vinto il Campionato europeo juniores. All'epoca, la sua altezza era di 1,98 m e pesava 87 kg.

I successi olimpici e la vita privata

Khachanov ha debuttato come professionista nel 2014, vincendo il torneo ITF Futures di Taiwan. Ne è seguita una carriera di successo, che lo ha portato a disputare tornei in tutto il mondo.

Alle Olimpiadi estive del 2020 a Tokyo, Khachanov ha vinto una medaglia d'argento, perdendo contro Aleksandr Zverev, medaglia d'oro.

Nel 2016 Khachanov ha sposato Veronika, l’amore della sua vita che conosce da quando avevano otto anni. Dal loro matrimonio, Veronika accompagna Khachanov nei suoi tour in tutto il mondo.

La coppia si è poi stabilita a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti; hanno un figlio, nato nel settembre 2019.

Parlando del prossimo incontro di semifinale contro il tennista norvegese Casper Ruud, Khachanov ha detto: “Voglio vincere. Più si va avanti, più le aspettative crescono. Ho fatto un passo avanti raggiungendo le semifinali di un torneo del Grande Slam per la prima volta nella mia carriera. Penso di non avere nulla da perdere in semifinale. Spero di essere pronto per il prossimo match, che sarà molto bello”.

Dopo il torneo, Khachanov è destinato a salire almeno al 18° posto della classifica ATP Players TOP 100. Se dovesse vincere, tornerebbe nella top 10 della classifica (per la prima volta da quando ha raggiunto la top 10 nel 2019).

