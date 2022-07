È vero che in Russia nevica sempre?

Uno dei luoghi comuni più diffusi (ed errati) sulla Russia, sostiene che lì faccia sempre freddo e nevichi costantemente. È il frutto di un’idea attivamente promossa dalla stampa mondiale, dai film di Hollywood e alimentata dall’immaginario comune; uno stereotipo che si ripete anche quando la scena del film si svolge al di fuori della Russia: un esempio è “Red” (2010), con Bruce Willis nei panni dell’ex agente della CIA Frank Moses che si reca nell’ambasciata russa negli Stati Uniti… e nevica pure lì!

Ma nella realtà è davvero così? No! Ci sono diverse città dove l’inverno è praticamente inesistente: è il caso di Sochi (Territorio di Krasnodar), Elista (Calmucchia), Groznyj (Cecenia), dove la neve e le gelate sono davvero rare.

Certo, può capitare che anche in queste città nevichi, ma è un caso più unico che raro, che fa subito notizia! E le immagini fanno il giro dei social network.

Neve inaspettata a Sochi, 20 gennaio 2021 Artur Lebedev/Sputnik Artur Lebedev/Sputnik

In generale, il clima del Paese più grande del mondo è molto vario ed è vero che ci sono luoghi dove può nevicare anche in estate.

Neve d’estate al posto del caldo

Il video qui sotto è stato girato a Magadan, una città dell'Estremo Oriente russo. Infuria una tempesta di neve, la strada è completamente coperta di bianco e la temperatura è prossima allo zero. Non è stato girato in inverno, come si potrebbe immaginare, bensì a metà giugno del 2022!

Pochi giorni prima, la temperatura in quella zona era di +25°C e poi è precipitata bruscamente verso lo zero! Una settimana dopo, la temperatura è tornata a +13/+15°C e ha iniziato a piovere. In breve, in città si sono alternate tutte le stagioni dell’anno in un paio di settimane.

A sinistra: metà ottobre in Jakutia, con una temperature di -45°C. A destra: l'estate nella stessa regione Vadim Skryabin/TASS Vadim Skryabin/TASS

Il clima sorprende anche in Jakutia, dove le temperature scendono regolarmente sotto i -50°C in inverno e superano i +30°C in estate. A volte, può nevicare nel bel mezzo di una calda giornata… e la neve resta per diversi giorni!

In Jakutia esistono dei ghiacciai dove la gente in estate si reca per svagarsi: immaginate che il termometro segni +30°C e sotto i vostri piedi si stendano enormi lastre di ghiaccio!

Il più famoso di questi ghiacciai è il “Buluus” (ne abbiamo parlato qui). Una vera e propria spiaggia di ghiaccio!

Il ghiacciaio del Buluus Vadim Skryabin/TASS Vadim Skryabin/TASS

Il ghiaccio non si scioglie perché il caldo in questa parte del Paese (a circa 100 km da Jakutsk) dura solo un paio di settimane. Tuttavia, se si verifica un’ondata di calore particolarmente lunga (e può succedere), a luglio del Buluus non resta che qualche piccolo pezzo di ghiaccio. Ma non preoccupatevi: a settembre, con l’abbassamento delle temperature, il ghiacciaio torna alle sue normali dimensioni.

Tempesta di neve a Salekhard, l'unica città sul Circolo Polare. 24 maggio 2019 Andrei Tkachev/TASS Andrei Tkachev/TASS

Nella Russia settentrionale - Norilsk, Vorkuta, Salekhard - le estati sono solitamente fresche, con temperature che oscillano tra i +10°C e i +15°C, anche se in alcuni giorni possono raggiungere picchi di +25°C… e in altri scendere a 0°C! Capita che, in alcuni anni, la neve non faccia in tempo a sciogliersi ovunque e che a giugno si formi di nuovo.

Nevicata a Mosca, maggio 2017 Artem Geodakyan/TASS Artem Geodakyan/TASS

A Mosca, San Pietroburgo, Kaliningrad e in altre grandi città della parte europea della Russia, il tempo rispetta più o meno il ritmo delle stagioni: temperature miti e pozzanghere in primavera; caldo e sole in estate; foglie gialle e pioggia in autunno; neve e gelo in inverno. Tuttavia, può capitare anche qui la neve d’estate.

LEGGI ANCHE: Come vivono i russi nel deserto artico, dove l’inverno è senza fine

Non un giorno senza neve

Ci sono luoghi in Russia dove la neve non si scioglie mai. Ovviamente si tratta di isole lontane, circondate dall'Oceano Artico, come l'arcipelago delle Isole di Novosibirsk, la Terra di Francesco Giuseppe, l'arcipelago di Novaja Zemlja… Se vi capita di visitare questi luoghi in estate, probabilmente vedrete gli orsi polari e i trichechi riposare su lastroni di ghiaccio.

L'estate nella Terra di Francesco Giuseppe. 19 agosto 2019 Pavel Lvov/Sputnik Pavel Lvov/Sputnik

Su alcune isole la neve si scioglie in estate, svelando il terreno roccioso sottostante, ma su molte di esse la temperatura sale sopra lo zero solo a giugno e a luglio e, ad agosto, ricomincia il gelo e la neve non ha il tempo di sciogliersi.

L'estate nella Terra di Francesco Giuseppe, 27 luglio 2012 Ramil Sitdikov/Sputnik Ramil Sitdikov/Sputnik

LEGGI ANCHE: Dove si registra l’inverno più lungo in Russia?

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese







Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale