“Vi racconto perché io, cittadino statunitense, mi sono convertito alla religione ortodossa”

Mi sono interessato alla cultura russa fin dall'infanzia, quando spesso venivamo bombardati da stereotipi negativi sui russi. Anche al tramonto dell'Unione Sovietica, molti americani credevano che ogni giorno potesse diventare un Armageddon nucleare, e da allora hanno cercato di indottrinarci nella loro visione del mondo.

Sono sempre stato un pensatore critico e mi sono chiesto perché non ci fossero altre prospettive nel cinema, nella televisione, nella cultura popolare e sulla stampa. Mentre studiavo alla Penn State University, ho stretto amicizia con molte persone provenienti da tutto il mondo, che hanno ampliato il mio interesse per le altre culture. In seguito ho trascorso 3 anni a New York City, dove ho incontrato altre persone provenienti da Paesi slavi, tra cui la Russia. I miei coetanei mi parlavano della loro patria, che spesso associavo a pensieri di avventura e mistero. Così ho deciso di voler visitare la Russia.

Nel 2013 mi sono trasferito in Colorado per concentrarmi sulla mia carriera di atleta professionista e dirigente sportivo. Ho anche fatto domanda per lavorare alle Olimpiadi invernali di Sochi 2014, ma purtroppo sono arrivato tardi. L'opportunità che aspettavo è finalmente arrivata nel 2019. Inizialmente ero alla ricerca di un programma educativo e mi sono iscritto alla Scuola estiva internazionale di lingua e cultura russa dell'Università ITMO di San Pietroburgo.

La capitale culturale della Russia

San Pietroburgo durante le Notti Bianche Archivio personale Archivio personale

Prima di visitare la Russia, conoscevo già molti autori di letteratura russa. Avevo letto "Arcipelago Gulag" e "Reparto cancro" di Aleksandr Solzhenitsyn, "Le piccole tragedie" di Aleksandr Pushkin, "I demoni" di Fedor Dostoevskij. Avevo visto cartoni animati e film di epoca sovietica. Ero molto eccitato per il viaggio! Mi aspettavo un'esperienza intrigante, una cultura completamente diversa... E le mie aspettative sono state superate.

Era luglio e, se ricordo bene, faceva piuttosto freddo e pioveva molto. Durante il mio soggiorno, ci sono stati solo tre giorni di sole, e il giorno del mio arrivo è stato uno di questi. Erano circa le 15:00 e il mio amico dell'ITMO mi ha portato a fare un giro per la città. Abbiamo finito dopo mezzanotte e, per la prima volta nella mia vita, ho assistito alle incredibili Notti Bianche. A dire il vero, non ne sapevo molto. Mi chiedevo perché la sera ci fosse luce come di giorno e lui mi ha spiegato che era per via delle Notti Bianche.

I ragazzi e le ragazze della Scuola estiva internazionale dell'università ITMO in gita Archivio personale Archivio personale

Parlando con la gente del posto, ho sentito dire che San Pietroburgo è la capitale culturale della Russia e non posso non essere d'accordo. Ho trovato quella città straordinariamente bella e pulita. Gli abitanti del posto erano cortesi, desiderosi di aiutare e parlavano con cognizione di causa, perciò i nostri dialoghi si trasformavano spesso in conversazioni molto interessanti.

Momenti sacri

Con artisti di strada sulla Piazza del Palazzo Archivio personale Archivio personale

I credenti ortodossi negli Stati Uniti non sono molti (meno dell'1%), ma il loro numero negli ultimi anni sta crescendo. Ora sono uno di loro. Ho ricevuto una formazione cattolica e l’ho praticata per la maggior parte della mia vita fino all'età adulta. Ma negli ultimi anni mi sono distaccato dal cattolicesimo, che stava diventando sempre più sovvertito dal globalismo. Nella prima fase del mio risveglio spirituale, ho esplorato le chiese cattoliche tradizionali nelle montagne del Colorado, ma sono rimasto un po’ deluso.

Sull'incrociatore Aurora con alcuni studenti dell'università ITMO Archivio personale Archivio personale

Avevo già un vivo interesse per la cultura russa, e così ho iniziato a esplorare l'Ortodossia. All'inizio sapevo poco dell'Ortodossia, perché mi era completamente estranea. Da una prospettiva occidentale, la Chiesa ortodossa era circondata da un'aria mistica. Ho iniziato a saperne di più leggendo varie pubblicazioni e libri online. Due dei libri più influenti che mi hanno spinto verso l'Ortodossia sono stati "Holy Rus': The Rebirth of Orthodoxy in the New Russia" di John P. Burgess e "The Making of Holy Russia: The Orthodox Church and Russian Nationalism Before the Revolution" di John Strickland. Il libro di John Burgess è stato particolarmente interessante, poiché anche lui è originario della mia città natale e ha viaggiato molto in Russia con la sua famiglia, documentando la rinascita dell'Ortodossia. Il suo libro mi ha ispirato per immergermi nell'Ortodossia in Russia.

Diplomi Archivio personale Archivio personale

A San Pietroburgo ho visitato la Cattedrale di Sant'Isacco, la Cattedrale di Kazan e la Cattedrale navale di San Nicola. L'architettura, l'iconografia e tutto questo oro mi hanno davvero colpito. È stato come tornare ai tempi antichi e in quel momento mi sono sentito in un altro mondo. Sono anche salito sul tetto di Sant'Isacco e la vista dall'alto è fenomenale. Queste esperienze hanno rafforzato la mia convinzione che l'Ortodossia sia più autentica del Cattolicesimo.

Progetto finale della scuola estiva ITMO Archivio personale Archivio personale

Era il 2020 quando mi convertii all'Ortodossia. Ho trascorso cinque settimane come catecumeno - una sorta di studente - con i monaci del Monastero della Santissima Trinità vicino a Jordanville, New York, che è il monastero e la scuola teologica più sacra dell'Occidente della Chiesa ortodossa russa al di fuori della Russia.

In cima alla cattedrale di Sant'Isacco Archivio personale Archivio personale

Il 27 dicembre 2020 sono stato battezzato. Ho avuto la sensazione di essere stato riportato indietro nel tempo e di aver sperimentato un mondo completamente diverso. La mia visione del mondo è cambiata notevolmente da quando ho abbracciato l'Ortodossia. Sento di essere diventato più consapevole e presente. La cosa più importante nella vita per un ortodosso è vivere una vita incentrata su Dio, piuttosto che sull'uomo. I miei genitori e la mia famiglia sono stati favorevoli al mio cambiamento di fede, ma non comprendono appieno le tradizioni teologiche dell'Ortodossia. Tra tutti i santi ortodossi, mi sento più vicino a Sant'Antonio il Grande, perché alcuni aspetti della sua vita rispecchiano la mia.

Fortezza e Cattedrale di Pietro e Paolo Archivio personale Archivio personale

Ora mi piacerebbe visitare di più Mosca, che ho visto solo cambiando aeroporto e, forse, visitare la Russia in inverno, per vedere gli alberi innevati e le cupole a forma di cipolla.

Essendo un ex atleta professionista di sport estremi, mi interesserebbe anche scalare il Monte Elbrus e vorrei partecipare alla Skymarathon del 2023.

Richard Burgunder è fondatore e amministratore delegato di un'agenzia di intelligence privata che ha fornito con successo soluzioni di intelligence integrate attraverso la raccolta, l'analisi e la diffusione di informazioni.

