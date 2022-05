Quali sono le date più gettonate per sposarsi in Russia?

Ogni anno, circa un milione di coppie si promettono amore eterno scambiandosi gli anelli nuziali. Ma il vero boom di matrimoni si verifica in queste date particolari

La maggior parte delle registrazioni di matrimonio in Russia avviene durante i caldi mesi estivi (più spesso il venerdì, in modo da continuare a festeggiare per tutto il fine settimana). Ma anche nelle fredde giornate invernali gli uffici di Stato civile si ritrovano talvolta affollati di novelli sposi.

Ci sono alcune date particolarmente popolari tra le coppie di innamorati, durante le quali i matrimoni vengono organizzati in location davvero inusuali, come piste di pattinaggio, funivie e persino in metropolitana!

Krasnja Gorka (Collina Rossa)

Sergej Kiselev/Moskva Agency Sergej Kiselev/Moskva Agency

Questo giorno, di cui vi abbiamo parlato qui, in passato era una festa pagana dedicata agli sposi; successivamente si è sovrapposta alle tradizioni ortodosse.

Si celebra la prima domenica dopo la Pasqua ortodossa (che di solito cade tra fine aprile e inizio maggio, a seconda dell'anno), giorno in cui la Chiesa ricomincia a celebrare i riti nuziali, vietati dall'inizio della Quaresima (dopo la Maslenitsa) fino a Pasqua.

In epoca pagana, Krasnaja Gorka era un’occasione per festeggiare la primavera e in questo giorno i giovani potevano sposarsi dopo il lungo inverno.

Non a caso, questa ricorrenza ancora oggi apre ufficialmente la stagione dei matrimoni in Russia; e gli uffici di registrazione offrono luoghi davvero inusuali dove promettersi amore eterno: nel 2022, alcune coppie di Mosca si sono sposate durante una crociera in barca sul fiume Moscova. “Abbiamo scoperto che avremmo potuto sposarci sul fiume. E con Sergej, mio marito, non abbiamo avuto dubbi!”, racconta Anastasia Mamontova.

8 luglio: Giorno della famiglia, dell'amore e della fedeltà

Petr Kovalyov/TASS Petr Kovalyov/TASS

L'8 luglio in Russia si celebra la Giornata della famiglia, dell'amore e della fedeltà, una festa che promuove i valori tradizionali della famiglia. È una festa relativamente nuova, introdotta ufficialmente nel 2008. È nota anche come Giornata di San Pietro e Santa Fevronia, patroni ortodossi del matrimonio. Le celebrazioni principali si svolgono nella città di Murom, nella regione di Vladimir, città natale di questi santi.

Oltre alla celebrazione dei nuovi matrimoni, in questo giorno molte coppie ripetono le nozze, per confermarsi ancora una volta il legame indissolubile che le lega. Nel 2021 a Mosca si è svolta una cerimonia di questo tipo in stile anni '70: Viktor e Larisa Lysenko, che si erano sposati 56 anni prima, hanno ripetuto la cerimonia. Al posto degli anelli, si sono scambiati delle margherite e hanno mangiato un karavai (torta) nuziale.

San Valentino

Vitalij Belousov/Sputnik Vitalij Belousov/Sputnik

Tra le date più gettonate c’è ovviamente San Valentino. Tra l’altro, alcune coppie raccontano di essersi conosciute proprio il 14 febbraio. “Ci siamo conosciuti 5 anni fa nel giorno di San Valentino: è il nostro anniversario, per questo abbiamo scelto quel giorno. Non abbiamo mai pensato di sposarci in estate, l'inverno è il nostro periodo preferito. E anche le foto sono più belle in inverno”, raccontano Ekaterina e Anton, novelli sposi di Novosibirsk.

Giorno della città

Elena Afonina/TASS Elena Afonina/TASS

Un’altra curiosa tradizione russa è legata al Giorno della Città, durante il quale si tengono cerimonie di nozze di massa. Questa data è talmente popolare tra gli sposi, che nella città di Ekaterinburg (negli Urali), le autorità locali dal 1983 mettono tradizionalmente in palio un appartamento per gli sposi.

Nel 2017 e nel 2018 a Groznyj (capitale della Cecenia), rispettivamente 199 e 200 coppie hanno celebrato il loro matrimonio in una sola volta, approfittando dei festeggiamenti per il 199° e 200° compleanno della città. I festeggiamenti si sono svolti nel centro di Groznyj. Inoltre, in onore dell'anniversario della città, ben 200 famiglie hanno ricevuto un appartamento!

I matrimoni nel Giorno della Città sono molto popolari anche a Mosca: circa un migliaio di coppie convolano a nozze proprio in quel giorno, e altrettante scelgono date vicine.

Date “fortunate”

Egor Aleyev/TASS Egor Aleyev/TASS

Ma forse le date più popolari tra i russi sono quelle in cui si ripetono i numeri: nel 2022, la più popolare è stata il 22 febbraio (22/02/22), quando in tutto il Paese si sono sposate 7.000 coppie, cioè circa tre volte di più di qualsiasi altro giorno dell’anno.

Secondo un giornale locale, Anton e Oksana Kolpikovs di Omsk hanno scelto quella data con sei mesi di anticipo. In un’intervista, Anton aveva confessato di essere effettivamente un appassionato di numeri. Altre date popolari sono state il 2 e il 20 febbraio.

Nel 2021 si sono celebrati molti matrimoni il 21° giorno di ogni mese; particolarmente gettonato, il 21 agosto (21/08/2021), quando si sono sposate 1.100 coppie. Analogamente, sono stati pronunciati tantissimi “sì” anche il 20 febbraio 2020 (20/02/2020).

In giorni come questi, gli uffici anagrafici prolungano l'orario di lavoro fino a mezzanotte.

