È tempo di semina (sul balcone): così i russi si preparano alla stagione della dacia

Circa la metà dei russi possiede una dacia dove andare a riposarsi nei fine settimana o rifugiarsi per tutta l’estate, da maggio a settembre. Le attività che si possono svolgere in queste graziose case di campagna sono tante: c’è chi coltiva frutta e verdura nell’orto, chi si dedica a lavoretti di bricolage, chi organizza barbecue con gli amici (“shashlik”, in russo). E la cosa più curiosa, è che molti russi iniziano a preparare la stagione della dacia con largo anticipo.

Nuove piantine sul davanzale

Chi possiede una dacia spesso pianta verdure, bacche e frutta nel proprio appezzamento di terreno. Ovviamente, coltivare in Russia piante adatte a temperature più miti è una sfida non da poco, possibile solo nel breve periodo estivo; tante verdure hanno bisogno di più tempo per germogliare. Ecco perché molte persone piantano i semi a casa già a febbraio-marzo, per poi trapiantarli nell’orto della propria dacia.

Tra queste piante ci sono pomodori, peperoni, melanzane, cavoli e cipolle. Vengono fatti germogliare in vecchie confezioni di cartone o gusci d’uovo posti sui davanzali. I più audaci fanno lo stesso anche con alcuni fiori.

“Quest'anno, ho coltivato piantine di cetriolo e nasturzio nei gusci d'uovo, il risultato è stato eccellente, il tasso di germinazione è dell'80%”, scrive Nadezhda su un forum online dedicato alla dacia. Raccomanda di prendere uova con gusci marroni, perché sono più forti.

Neve per il terreno

Un altro segreto per un buon raccolto è il terreno, soprattutto alle latitudini più settentrionali della Russia. Molti coltivatori esperti considerano la cenere un ottimo concime; contiene infatti minerali preziosi: potassio, fosforo, calcio, magnesio e riduce l'acidità del terreno.

Inoltre, ci sono opzioni completamente inaspettate, come la neve. “Consiglio di piantare la petunia nella neve, la germinazione è assicurata al 100%, lo faccio io stessa ogni anno. Sono appassionata di dacia, ho parecchia esperienza”, scrive una signora su un forum online.

I botanici la chiamano stratificazione, o simulazione dell'inverno, e serve per far sì che i semi passino più velocemente attraverso il processo di sonno embrionale e germoglino.

Serre fai da te

È semplicemente impossibile immaginare una dacia russa senza una serra. Nella maggior parte del Paese, il clima non è adatto al raccolto, quindi le persone che vogliono coltivare le piante hanno bisogno di serre con un buon terreno. Le serre moderne sono abbastanza costose, per questo spesso ci si imbatte in costruzioni fai da te. Su internet circolano molti video che hanno ottenuto una montagna di like e commenti.

La versione più semplice di una serra fai da te è composta da un telaio di metallo o legno, coperto da un telo di plastica trasparente. Chi sogna una serra più duratura, invece, dovrà farla in vetro o policarbonato.

Molti riciclano i vecchi telai di legno delle finestre per realizzare un comodo riparto per le piante. Ecco come si presentano:

Prima di piantare, la serra viene lavata con acqua saponata e risciacquata, evitando sostanze chimiche inutili che possano entrare a contatto con il terreno.

