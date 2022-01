Dal ring ai fornelli: Khabib Nurmagomedov apre la sua catena di fast-food

Dmitrij Golubovitch/Global Look Press

L’ex lottatore di arti marziali miste e di sambo Khabib Nurmagomedov, uno dei migliori della storia, ritiratosi dal ring nel 2020, ha trovato un nuovo business. Così come scrive il giornale Vedomosti, “The eagle” (questo il suo soprannome) ha iniziato a lavorare a una propria catena di fast-food, chiamata “M-eat by Khabib”, dove risulta co-proprietario e partner della ditta “M-eat Group Franchising”.

La prima sede è già stata aperta in uno dei grattacieli del complesso “Gorod stolits” (Città delle capitali), nel quartiere finanziario Moscow City di Mosca, ed entro maggio l’azienda prevede 14 nuove inaugurazioni in diverse città, per un budget stimato di 2-3 milioni di rubli (22.886 - 34.328 euro) ciascuna.

E le ambizioni di Khabib sono davvero tante: entro il 2023 stima di aprire almeno 150 ristoranti, non solo in Russia, ma all’estero, con punti vendita in Kazakistan, Uzbekistan, Kirghizistan, Turchia ed Emirati Arabi Uniti. Nell’arco di cinque anni, punta ad avere almeno 990 negozi.

Il piatto principale del menu è il cosiddetto BreadM-eat, un pane ripieno di carne (pollo, manzo o cavallo), salsa e altre aggiunte a scelta, per un prezzo base di 270 rubli (3,10 euro).

