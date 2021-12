I dieci articoli di costume e società più letti nel 2021

1 / Perché in Russia vanno a ruba i biglietti del volo da Mosca a Mosca?

Mikhail Japaridze/TASS Mikhail Japaridze/TASS

Si sale in aereo, si fa un giro di un’ora e mezzo e si riatterra nello stesso aeroporto da dove si è partiti. Come mai? Ce lo hanno spiegato in questo articolo gli appassionati di questa insolita tratta. Nel 2021 il pezzo ha suscitato la curiosità di moltissimi lettori, tanto da scalare la cima della classifica dei testi di costume e società più letti sul nostro sito.

2 / La trasmissione del Capodanno russo è tutta in italiano (maccheronico) e fa morire dal ridere

Al secondo posto della nostra graduatoria si posiziona l’articolo dedicato alla trasmissione televisiva andata in onda nella notte di Capodanno 2020: il famoso conduttore Ivan Urgant ha realizzato una puntata speciale traducendo in italiano tutte le canzoni e i nomi dei cantanti e degli ospiti russi e presentando lo show in un buffissimo italiano. Il risultato è stato geniale, e ci si sta già preparando al bis! Come abbiamo scritto qui, con un tweet il presentatore russo ha annunciato la nuova puntata.

3 / Una “normale giornata” in Russia raccontata da video e post sui social

Orsi sulle strade russe, cumuli di neve alti tre piani e secchi di plastica al posto delle mascherine. Sono solo alcune delle stranezze che si vedono circolare su internet in Russia. In questo articolo abbiamo raccolto per voi le più bizzarre.

4 / ​​Perché ci sono varie porte d'ingresso negli appartamenti russi?

Russia Beyond (Legion Media) Russia Beyond (Legion Media)

Per i russi è del tutto normale dover usare 4-5 chiavi per entrare in casa. Ma perché devono aprire così tante porte? Di cosa hanno paura? Lo abbiamo raccontato in questo articolo.

5 / Olimpiadi di Tokyo: perché la Russia non partecipa e gli atleti russi gareggiano sotto la sigla ROC?

Gli XXI Giochi olimpici estivi di Montreal (17 luglio - 1 agosto 1976). Sul podio, i campioni olimpici sovietici di scherma Viktor Krovopuskov (oro), Vladimir Nazlimov (a sinistra, argento) e Viktor Sidyak (bronzo) Dmitrij Donskij/Sputnik Dmitrij Donskij/Sputnik

Ai Giochi olimpici di Tokyo 2020, rimandati per la pandemia, non si è vista sventolare la bandiera russa né hanno risuonato le note dell'inno nazionale. Ma gli atleti della Federazione hanno partecipato lo stesso, affiancati da un curioso acronimo... Come mai? Ve lo abbiamo spiegato qui.

6 / Come ci si veste in Russia quando fa meno 50 ºC? Le foto

Ilya Varlamov (CC-BY-SA 4.0.) Ilya Varlamov (CC-BY-SA 4.0.)

A volte sembra che la matrioshka sia stata inventata ispirandosi all’abbigliamento invernale degli abitanti della Siberia e dell’Estremo Oriente russo. Da queste parti, le temperature fino a -30°C non sono neanche considerate rigide. Quando arriva il vero freddo, la gente del posto dice che gli strati di vestiti non sono mai abbastanza…

7 / Cosa sono quelle strane tasche attaccate all’altezza del petto sui costumi tradizionali del Caucaso?

Ilya Varlamov (CC-BY-SA 4.0.) Ilya Varlamov (CC-BY-SA 4.0.)

Queste tasche sono una caratteristica distintiva di molti popoli di questa regione. Ma a cosa servono esattamente? Ne abbiamo parlato in questo articolo, che ha suscitato molta curiosità tra voi lettori.

8 / Fact-checking: Rebecca Bettarini NON ha sposato un erede dei Romanov. Vi spieghiamo perché

Legion Media Legion Media

Il 1° ottobre 2021, George Romanov e Rebecca (Victoria) Bettarini si sono sposati nella Cattedrale di Sant'Isacco a San Pietroburgo. I giornali occidentali si sono affrettati ad annunciare il “matrimonio del secolo”: “L'erede al trono russo si sposa!”, hanno detto. Tuttavia, è bene sfatare questa “notizia sensazionale”: si è trattato infatti di un semplice matrimonio fra due persone “comuni”, che non sono per niente i legittimi eredi della Casa dei Romanov. Siete sorpresi? Vi abbiamo spiegato i dettagli della faccenda in questo articolo.

9 / Perché le donne russe non si toglievano il cappello di pelliccia nemmeno al chiuso e al caldo?

Museo Pushkin di Mosca, 1972 V. Shiyanovskij/Sputnik V. Shiyanovskij/Sputnik

In molte fotografie scattate verso la fine dell’Unione Sovietica e in Russia negli anni Novanta, si possono vedere donne all’interno di edifici, senza cappotto o abiti pesanti ma con enormi cappelli di pelliccia. Avevano tutte freddo alla testa? O si trattava del ritorno di usanze pre-rivoluzionarie, quando la donna doveva sempre coprirsi il capo? No, niente di tutto questo. Abbiamo svelato questo mistero in questo pezzo.

10 / I quindici balconi più strani e originali che si possono trovare Russia

C’è chi ha costruito sul terrazzo di casa una sauna, chi un bagno... e chi ha deciso di ricavarne un vero e proprio castello! Ecco il curioso articolo che chiude la Top-10 dei pezzi più letti del 2021. Buona lettura!







Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale