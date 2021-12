I dieci articoli più letti del 2021

1/ Perché in Russia vanno a ruba i biglietti del volo da Mosca a Mosca?

Mikhail Japaridze/TASS Mikhail Japaridze/TASS

Si sale in aereo, si fa un giro di un’ora e mezzo e si riatterra nello stesso aeroporto da dove si è partiti. Come mai? Ce lo hanno spiegato in questo articolo gli appassionati di questa insolita tratta. Nel 2021 il pezzo ha suscitato la curiosità di moltissimi lettori, tanto da scalare la cima della classifica dei testi più letti in assoluto sul nostro sito.

2/ La trasmissione del Capodanno russo è tutta in italiano (maccheronico) e fa morire dal ridere

Al secondo posto della nostra graduatoria si posiziona l’articolo dedicato alla trasmissione televisiva andata in onda nella notte di Capodanno 2020: il famoso conduttore Ivan Urgant ha realizzato una puntata speciale traducendo in italiano tutte le canzoni e i nomi dei cantanti e degli ospiti russi e presentando lo show in un buffissimo italiano. Il risultato è stato geniale, e ci si sta già preparando al bis! Come abbiamo scritto qui, con un tweet il presentatore russo ha annunciato la nuova puntata.

3/ La Fanciulla di ghiaccio della Siberia: il mistero della mummia della sciamana rinvenuta intatta

La salma viene preparata per essere trasferita nuovamente da Novosibirsk all'Altaj, 2012 Aleksandr Kryazhev/Sputnik Aleksandr Kryazhev/Sputnik

Al terzo posto della lista degli articoli più letti nel 2021 troviamo questa straordinaria scoperta avvenuta negli anni ‘90 sui monti Altaj, in Russia: sull'altopiano di Ukok, vicino al confine con la Cina, l'archeologa russa Natalya Polosmak e la sua squadra scoprirono un'antica tomba incastonata nel ghiaccio. All’interno della bara gli studiosi trovarono il corpo di una giovane donna arrivato fino a noi in un sorprendente stato di conservazione: perfino i tatuaggi sulla sua pelle erano pressoché intatti e chiaramente visibili!

4/ Perché le zarine russe venivano costrette a farsi monache e rinchiuse nei conventi?

"La tonsura contro la sua volontà", di Nikolaj Matveev Nikolaj Matveev Nikolaj Matveev

Al quarto posto degli articoli più letti dell’anno, c’è la storia delle zarine rinchiuse con la forza nei monasteri dai mariti che volevano rifarsi una vita con una nuova moglie. A battere ogni record fu Ivan il Terribile, ma, in generale, si trattava di un metodo abbastanza comune. Ma non tutte le donne si rassegnarono alla vita da monaca: Evdokija Lopukhina, ad esempio, ex moglie di Pietro il Grande, visse una storia d’amore e passione con il maggiore Stepan Glebov, ma quando lo zar lo venne a sapere non finì bene…

5/ Le strane creature preistoriche trovate nel permafrost (alcune sono addirittura tornate in vita)

Nematode del suolo, parte della testa LiudmilaLim (CC BY 4.0) LiudmilaLim (CC BY 4.0)

Il ghiaccio della Yakutia per gli scienziati è un immenso e prezioso “frigorifero”: ogni anno al suo interno vengono scoperti antichi animali perfettamente conservati… come questi!

6/ I cinque più grandi capolavori di Dostoevskij, che sono raffinatissimi trattati di psicologia

Anton Shagin interpreta Pjotr Verkhovenskij ne "I demoni" Vladimir Khotinenko/Nonstop Production, 2014 Vladimir Khotinenko/Nonstop Production, 2014

Pochi scrittori hanno saputo come lui indagare i meandri della mente umana e scavare così a fondo nella miseria e nella sofferenza. Non stupisce, quindi, che l’articolo dedicato a Dostoevskij sia stato tra i più letti degli ultimi dodici mesi.

7/ Una “normale giornata” in Russia raccontata da video e post sui social

Orsi sulle strade russe, cumuli di neve alti tre piani e secchi di plastica al posto delle mascherine. Sono solo alcune delle stranezze che si vedono circolare su internet in Russia. In questo articolo abbiamo raccolto per voi le più bizzarre.

8/ La strage dell’aereotreno, il mezzo sovietico che avrebbe dovuto rivoluzionare il modo di viaggiare

L'aereomobile di Abakovskij Foto d'archivio Foto d'archivio

Ottava posizione per un articolo particolarmente apprezzato e commentato sulla nostra pagina Facebook: è la storia di un bizzarro mezzo di trasporto, costruito un secolo fa e che, secondo gli ingegneri, avrebbe dovuto rivoluzionare il modo di viaggiare. Stiamo parlando dell’aerotreno, sostanzialmente un ibrido a metà strada fra un treno (si spostava sui binari) e un aereo (era dotato di elica e motore d’aereo).

9/ Perché ci sono varie porte d'ingresso negli appartamenti russi?

Doppia porta d'ingresso Russia Beyond Russia Beyond

Per i russi è del tutto normale dover usare 4-5 chiavi per entrare in casa. Ma perché devono aprire così tante porte? Di cosa hanno paura? Lo abbiamo raccontato in questo articolo.

10/ Che fine fecero i diademi e le tiare dei Romanov dopo la Rivoluzione del 1917?

La regina Maria di Romania e Maria Pavlovna con la tiara di zaffiri Dominio pubblico Dominio pubblico

A chiudere la classifica c’è questo resoconto sul destino, dopo la Rivoluzione, dei preziosi diademi della famiglia imperiale, tempestati di diamanti, smeraldi e zaffiri. Molti furono venduti dai bolscevichi per far cassa, e sono ancora oggi indossati da regine e principesse d’Europa…

