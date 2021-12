Può esserci un ambiente intimo e accogliente ovunque: la prova in queste foto dalla remota Russia

Per Aleks A., tutto è iniziato con una semplice foto. L'ha chiamata “Colazione in balcone”. Non si tratta del tipico scatto di Instagram con croissant e la Torre Eiffel sullo sfondo. Eppure, per Aleks quest’immagine ha un fascino particolare.

“L'ho trovata per caso su Instagram e mi ha fatto un'impressione molto forte. Volevo che più gente possibile la vedesse. Era come se la foto dicesse: ‘Un ambiente intimo e confortevole è ovunque tu lo crei’. E quello stesso giorno abbiamo creato Uyutniye Ebenya (che può essere tradotto approssimativamente come ‘luoghi accoglienti’)”, racconta Aleks, uno dei due anonimi gestori di questo popolarissimo account Instagram.

Nel momento in cui scriviamo questo articolo, l’account, che raccoglie scatti accoglienti dai luoghi più remoti della Russia, ha 294mila follower. E tutto è iniziato con un semplice passaparola tra amici e conoscenti.

“Abbiamo mandato l’invito ai nostri amici, i quali a loro volta lo hanno mandato ai loro amici. La gente ha apprezzato i nostri contenuti e ha cominciato a ripubblicare le foto. È nato tutto così”, spiega Aleks.

I gestori dell’account pubblicano foto realizzate da vari fotografi: se li conoscono, taggano gli autori, altrimenti chiedono ai loro follower di aiutarli a identificare i titolari degli scatti. Una scelta che permette di condividere le immagini dai luoghi più svariati del paese.

“Non importa quale attrezzatura sia stata usata per scattare la foto. Si può passare ore a scegliere l'angolo, l'illuminazione, usando una macchina fotografica costosa e ottenere uno scatto davvero buono… oppure si può scattare una foto con il telefonino e ottenere un capolavoro. È questo il bello”, dice Aleks, che naviga regolarmente su internet alla ricerca di nuove foto provenienti dai luoghi più disparati del paese.

L'estetica delle dacie russe, delle città fatiscenti e dei gelidi inverni attira follower da tutto il mondo.

“Il nostro pubblico è incredibilmente vario. Abbiamo giovani hipster e rispettabili professori universitari. Uno dei nostri seguaci più partecipi è una donna di 70 anni che lavora come direttrice di una biblioteca da qualche parte negli Urali.

“La maggior parte dei nostri follower sono russi, ma quasi ogni giorno riceviamo messaggi da vari angoli della Terra. Ad esempio, sono molto attivi i follower dal Sud America e dall’Australia. Le persone ci mandano nuovi scatti dell’architettura locale, del loro modo di vivere e della natura. Ben presto faremo dei nuovi post sui luoghi remoti e accoglienti situati in ogni angolo del mondo. C'è molto da vedere anche lì!”.

Proprio come i suoi follower, anche Aleks è particolarmente affascinato dalla campagna.

“Il tema della campagna russa risulta particolarmente popolare tra gli abitanti delle grandi città - racconta -. Molta gente infatti si è trasferita in città arrivando proprio dalle campagne; con il passare del tempo prova nostalgia… Altri, invece, non sono mai andati oltre il ‘terzo anello’ [un riferimento alla tangenziale intorno al centro di Mosca] e trovano che la campagna sia esotica, incredibilmente lontana dal loro stile di vita. Ma è proprio quando si arriva in campagna che la gente può fermare il tempo per un po': e così si inizia a ‘respirare’, ci si prende una pausa dal frenetico ritmo urbano. Oggi, a molte persone manca proprio questo”.

