Dalle gambe più lunghe del mondo al parto di 69 figli: gli incredibili record russi

Le gambe più lunghe del mondo

È la russa Ekaterina Lisina la donna con le gambe più lunghe del mondo! Lo ha confermato nel 2020 il Guinness World Records, secondo il quale Lisina ha delle gambe lunghe senza precedenti: 132,8 cm per la gamba sinistra e 132,2 cm per la destra.

Legion Media Legion Media

Da ragazza è stata più volte vittima di bullismo; ed è stato proprio questo uno dei motivi che l’hanno spinta a voler registrare il suo record: per essere “fonte di ispirazione per quelle ragazze poco sicure di sé”.

Anna Arzamastseva/Barcroft Image /Barcroft Media/Getty Images Anna Arzamastseva/Barcroft Image /Barcroft Media/Getty Images

Bisogna ammettere che in seguito se l’è cavata piuttosto bene proprio grazie alle sue gambe: Lisina ha giocato con la Nazionale russa di basket e ha vinto il bronzo ai Giochi Olimpici di Pechino 2008. Dopo aver lasciato lo sport, è diventata una ricercata modella professionista. Ma i vantaggi per lei non sono finiti qui: “Posso camminare molto più velocemente delle altre persone”, dice.

Il record mondiale per il maggior numero di figli

Dominio pubblico Dominio pubblico

Questo record è stato stabilito 200 anni fa da una contadina russa, ed è valido ancora oggi! Il suo nome non è noto; secondo varie fonti si chiamava Valentina o Feodora, ed era la moglie del contadino Fjodor Vasiliev, del distretto di Shuja. La donna partorì 27 volte, dando alla luce 16 coppie di gemelli, sette coppie di trigemini e quattro di quadrigemini: 69 bambini in tutto! Inoltre, solo due bimbi morirono nella prima infanzia, mentre gli altri vissero fino all'età adulta. Nel 1782, il monastero di San Nicola segnalò questo caso unico a Mosca e il fenomeno arrivò persino all'attenzione dell'imperatrice Caterina II.

La crioconservazione animale più lunga della storia

A. V. Shatilovich, A. V. Tchesunov, T. V. Neretina, I. P. Grabarnik, S. V. Gubin, T. A. Vishnivetskaya, T. C. Onstott & E. M. Rivkina A. V. Shatilovich, A. V. Tchesunov, T. V. Neretina, I. P. Grabarnik, S. V. Gubin, T. A. Vishnivetskaya, T. C. Onstott & E. M. Rivkina

Nel 2018 la comunità scientifica è rimasta sbalordita dalla notizia secondo la quale i ricercatori russi avevano riportato in vita dei nematodi (vermi tondi) dal permafrost siberiano, che avevano 42.000 anni. Si tratta della crioconservazione animale più lunga del mondo: un record assoluto. I vermi sono tornati in vita e hanno iniziato a mangiare e riprodursi, anche se prima di questo caso il più lungo periodo di anabiosi (sospensione temporanea di tutti i processi vitali nel corpo) per organismi multicellulari non era stato più di 30-40 anni. In altre parole, gli scienziati non credevano affatto che fosse possibile rianimare un organismo multicellulare dopo così tanti anni.

Cliccate qui per sapere come sono stati rinvenuti i vermi e cosa è successo in seguito.

La più alta passeggiata sospesa nel vuoto tra edifici più grandi della Torre Eiffel

Nel 2019 sette “slackliner” (persone che praticano lo “slacklining”, l'atto di camminare su una corda sospesa nel vuoto) hanno camminato su una corda tesa fra due grattacieli di Mosca a un’altezza di 350 metri: un’altezza superiore a quella della Torre Eiffel!

La camminata è stata registrata nel libro dei record come la più alta camminata urbana sospesa nel vuoto con imbracatura. I partecipanti hanno camminato tra la Torre OKO, il secondo edificio più alto d'Europa, e la Torre Neva, ancora in costruzione ma destinata a diventare l'edificio più alto del continente. Il gruppo che ha realizzato l’impresa era composto da persone provenienti da vari paesi del mondo, fra cui quattro partecipanti dalla Russia.

La youtuber che guadagna di più

Un altro record registrato ufficialmente nel Guinness dei primati riguarda Anastasia Radzinskaja, la youtuber che guadagna di più al mondo. Ma la cosa più sorprendente è che al momento del record aveva solo cinque anni! La giovane guadagna fino a 500.000 dollari al mese grazie a un gruppo di canali YouTube intitolati “Like Nastya”.

Alla nascita, a Nastja (diminutivo di Anastasia) era stata diagnosticata una grave forma di paralisi cerebrale infantile. I medici dissero che la bambina non sarebbe mai stata in grado di camminare o parlare. I suoi genitori hanno dedicato tutto il loro tempo e le loro energie per curare la figlia e i loro sforzi hanno dato risultati. Esibirsi davanti alla telecamera - hanno detto - è stata una forma di terapia: il modo con cui la bambina ha imparato a interagire con il mondo esterno. I brevi video di Nastja che si diverte a giocare con i vestiti, salta su un trampolino o si prepara per andare a scuola, attirano milioni di visualizzazioni da tutto il mondo.

LEGGI ANCHE: I dieci blogger russi più influenti su YouTube

La sessione di tatuaggi più lunga del mondo

Quanto può durare una sessione di tatuaggi? La risposta è 60 ore e 30 minuti di lavoro non-stop! Questo record è stato stabilito nel settembre 2019 dal 23enne Aleksandr Pakostin, che ha tatuato 12 modelli, creando in totale 15 disegni 3D. La pausa più lunga che si è concesso è stata di cinque minuti; il tempo è stato rigorosamente monitorato da osservatori indipendenti.

Un'incredibile scalata del Kilimangiaro

Altezza Travel Altezza Travel

Il monte Kilimangiaro, alto 5.895 metri, mette alla prova anche gli scalatori più giovani e in buona salute. Ma Angela Vorobeva, insegnante in pensione, ha sfidato non solo la montagna, ma anche la sua resistenza fisica, provata dall’età. Angela ha raggiunto la cima all'età di 86 anni, stabilendo un record mondiale. È arrivata a un’altitudine di 4.600 metri mantenendo i propri parametri di salute incredibilmente stabili: il livello di ossigeno nel sangue era dell'89% e aveva una frequenza cardiaca di 70.

Altezza Travel Altezza Travel

“A un'altitudine di 4.000 metri io e la guida abbiamo persino ballato un tango! E a 5.000 metri abbiamo visto l'alba! Un'alba sopra le nuvole. È stato spettacolare! Ho perso un po’ la voce e non potevo parlare, ma non mi è mai passata per la testa l’idea di tornare indietro”, ha raccontato Angela.

LEGGI ANCHE: Un Paese da Guinness: ecco sette primati della Russia

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale