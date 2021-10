Messaggistica: sempre più utenti scelgono Telegram

Valentin Wolf/Imagebroker/Global Look Press

Lo scorso 4 ottobre, per quasi sette ore, diverse applicazioni mobili di proprietà di Facebook, tra cui le popolari Instagram e WhatsApp, hanno subito un'interruzione senza precedenti, lasciando miliardi di persone in tutto il mondo senza servizio. Un incidente che ha causato una grandissima “migrazione” di utenti verso Telegram, il servizio di messaggistica russo. Lo ha rivelato Pavel Durov, il creatore di Telegram, così come ha scritto Ria Novosti.

“Telegram ha visto un aumento record di registrazioni e attività degli utenti. In un solo giorno abbiamo accolto più di 70 milioni di ‘fuggiaschi’ da altre piattaforme”, ha detto Durov, citato dall'agenzia di stampa.

Il 24 aprile 2020, Durov aveva annunciato il raggiungimento di più di 400 milioni di utenti attivi mensili nella piattaforma: un vero record per Telegram. Il 12 gennaio 2021 l'applicazione ha raggiunto i 500 milioni di utenti attivi al mese, traguardo che Pavel Durov ha associato al fatto che 25 milioni di nuovi utenti si erano iscritti durante le precedenti 72 ore a causa dei nuovi termini e condizioni di WhatsApp.

