Un’italiana sposa l’ultimo Romanov, erede degli zar: storiche nozze a San Pietroburgo

Nella storica cattedrale di Sant’Isacco a San Pietroburgo, il 1° ottobre l’erede al trono zarista, il Granduca George Mikhailovich Romanov, ha sposato l’italiana Rebecca Virginia Bettarini (Victoria Romanova dopo la sua conversione alla religione ortodossa). Un royal wedding come non si vedeva da più di un secolo in Russia, e che ha coronato dieci anni di relazione, radunando nella Venezia del Nord vip e nobili di mezzo mondo. Alla cerimonia, celebrata secondo rito ortodosso in una delle cattedrali più grandi del mondo, hanno partecipato la bellezza di 2.000 persone (500 alla cena); fra loro, i membri di famiglie reali come la regina Sofia di Spagna, il principe Rodolfo e la principessa Tilsim del Liechtenstein, Fuad II d'Egitto, Leka II di Albania, Edoardo Pio di Braganza.

Un amore che dura da dieci anni

Il gran duca George Mikhailovich, 40 anni, ultimo erede degli zar, è nato a Madrid ed è cresciuto in Francia; figlio della granduchessa Maria Romanova e del ​​principe prussiano Francesco Guglielmo di Hohenzollern, è nipote del granduca Kirill (quest'ultimo cugino di Nicola II, ultimo zar della dinastia Romanov); si è laureato a Oxford e ha visitato la Russia per la prima volta nel 1992 insieme al nonno, il ​​Granduca Vladimir Kirillovich.

Lei, 35 anni (secondo altre fonti, 39), figlia dell'ambasciatore Roberto Bettarini e di ​​Carla Virginia Cacciatore, ha conosciuto l’erede dei Romanov da ragazzina, durante una festa dei discendenti dell’aristocrazia. La scintilla è scoppiata anni dopo, durante una serata in Belgio. Dopo dieci anni di relazione, hanno pronunciato il fatidico “sì” nella storica cattedrale pietroburghese consacrata nel 1707 - una delle prime erette in città -, scambiandosi le fedi nuziali firmate Fabergé. Lei ha sfoggiato un abito italiano con un lungo strascico e ricami che ricordano la storia imperiale russa; sul suo capo, invece, è stata posata la tiara Lacis, con fili d’oro bianco e 438 diamanti, creata dall’antica firma di alta gioielleria Chaumet.

Dopo i festeggiamenti, durati due giorni, gli sposi si fermeranno in Russia, dove vivono ormai da tre anni, divisi tra Mosca e San Pietroburgo. Il viaggio di nozze? Più avanti, hanno fatto sapere: prima li attende un periodo di intenso lavoro e la stesura di un nuovo libro: Rebecca Bettarini infatti è anche scrittrice di gialli per passione, e ora ha in cantiere due nuovi romanzi.

