I sette russi più famosi che vivono in Europa

1 / Aleksandr Golovin, Monaco

Questo giovane calciatore (classe 1996) gioca per l’FC Monaco dal 2018 (a quel tempo si era parlato di un interessamento concreto nei suoi confronti anche da parte della Juventus) e vive vicino alla campo di allenamento con la sua ragazza russa. Come ha ammesso, è stato su uno yacht una sola volta nella vita e di solito mangia a casa, visto che il grosso del tempo lo dedica all’allenamento. “Gioco a calcio, non guardo gli yacht”, ha detto una volta ai giornalisti russi.

Gioca anche per la nazionale russa. I media sportivi lo hanno ripetutamente definito “la speranza del calcio russo”.

2 / Natalia Osipova, Londra

Prima ballerina del Royal Ballet di Londra (e prima del Teatro Bolshoj di Mosca e del Teatro Mikhailovskij di San Pietroburgo) lavora nella capitale britannica dal 2015. Vive nella zona di Hampstead con il suo fidanzato, il coreografo americano Jason, e con i loro quattro cani. “Io e lui siamo amanti dei cani al 1.000% [sic]!”, ha affermato una volta. A quanto racconta, vivono in una tipica casa inglese a due piani in una zona residenziale vicino al parco. La ballerina ha ancora solo la cittadinanza russa.

3 / Erik Bulatov, Parigi

Uno degli artisti contemporanei più quotati sul mercato, Erik Bulatov, è diventato famoso per le sue opere in stile Sots-Art (una sorta di pop art sovietica), combinando la pittura con il testo. Dalla fine degli anni Ottanta sue mostre sono state allestite con successo all’estero. Dapprima si è trasferito a New York e poi si è stabilito a Parigi, dove vive tuttora con la moglie Natalja. Qui possiedono un piccolo appartamento in centro, che lui utilizza anche come laboratorio. Viaggia spesso in Russia per mostre, e ha anche un laboratorio a Mosca. “Nell’atmosfera parigina, c’è una certa calma, luce mite, tramonti”, dice Bulatov. “Spero davvero di dipingere un giorno la mia Parigi”.

4 / Natalja Vodjanova, Parigi

La top model russa vive nella capitale francese con il marito Antoine Arnault e cinque figli (tre figli dal primo matrimonio con l’aristocratico britannico Justin Portman e due di Arnault). Vivono in una vecchia casa nel centro di Parigi con soffitti alti, finestre panoramiche e stucchi antichi. Si sono trasferiti lì all’inizio del 2020, mentre prima vivevano in un’altra zona della città dal 2012.

5 / Andrej Andreev, Londra

Forse il suo nome vi sembrerà sconosciuto, ma probabilmente avete usato le sue creazioni. Andrej Andreev è il fondatore delle app di appuntamenti Badoo, Mamba e Bumble, per le quali “The Times Newspaper” lo ha definito “The World’s Biggest Matchmaker”.

Andreev vive all’estero dai primi anni Novanta e si è stabilito a Londra nei primi anni Duemila. L’imprenditore è incluso nella lista dei russi più ricchi di “Forbes”, solo leggermente sotto a Pavel Durov (che vive anche all’estero, a Dubai, dove si trova il quartier generale dell’app di messaggistica Telegram).

6 / Anna Netrebko, Vienna

La cantante lirica Anna Netrebko vive la maggior parte del tempo nella capitale austriaca insieme al marito Yusif Eyvazov, tenore azero, e al figlio Tiago. La famiglia di musicisti si esibisce spesso in Austria e in altri Paesi europei con concerti da solista e in opere classiche. La cantante va spesso anche in tournée in patria con grande piacere.

7 / Mikhail Khodorkovskij, Londra

In passato è stato uno dei più ricchi uomini d’affari russi. Accusato di crimini economici, Khodorkovskij ha trascorso quasi dieci anni in prigione e ha lasciato il Paese nel 2013 dopo il suo rilascio. Inizialmente si è stabilito in Svizzera e poi si è trasferito a Londra. Secondo i media, vive con sua moglie nell’area di Regent’s Park in una casa elegante.



