Come potete studiare in un’università russa… GRATIS

La Russia prevede le borse di studio per gli studenti stranieri provenienti da diversi Paesi. Ciò significa che potete studiare gratuitamente in Russia, nell’università e nella città che preferite. Queste quote sono diverse per ogni Paese, ma, nel complesso, ogni anno fino a 30.000 studenti stranieri possono tentare la fortuna!

Primi passi

Potete inviare la domanda di iscrizione direttamente all’università scelta tramite questa pagina ufficiale. Lì troverete l’elenco completo delle università a cui potete iscrivervi:741 in totale. Il motore di ricerca del sito ha i filtri e permette di trovare università con un determinato programma, città e ha anche un filtro per le classifiche.

Dopo aver creato un account, dovrete scegliere sei università e classificarle in base alle vostre priorità (l’università preferita dovrebbe essere la prima della lista, mentre il piano B che desiderate di meno dovrebbe essere alla fine). È necessario aggiungere una scansione del passaporto (o di un documento d’identità), una copia del certificato accademico (nel caso in cui non ne abbiate ancora uno, i vostri voti), un modulo di iscrizione compilato e una fototessera. Tutti i documenti devono essere tradotti in russo e autenticati da un notaio o da un consolato. Alcune università richiedono ulteriori documenti: è sempre meglio controllare. Inoltre, alcune università hanno una procedura di iscrizione che richiede di contattare organizzazioni statali. Per esempio, per entrare alla MGIMO (Istituto Statale di Relazioni Internazionali di Mosca), i candidati devono contattare il Ministero degli Affari Esteri. Ma è una situazione non così frequente.

Artyom Geodakyan/TASS Artyom Geodakyan/TASS

Poi arriva la seconda fase: le selezioni. Possono essere diverse per tutte le università, ma tutte le informazioni sui test aggiuntivi sono pubblicate sul sito. Non tutte le università conducono i test a distanza e potreste dover volare in Russia, ma è molto più probabile che sosterrete il test o un colloquio online o presso l’Ambasciata russa o la Casa russa (organizzazioni di Rossotrudnichestvo). Successivamente, riceverete i risultati nel vostro account personale, sia che siate stati ammessi o meno. Il successo non significa però necessariamente che inizierete a studiare lo stesso anno.

Se non parlate il russo, dovrete completare un corso preparatorio: imparerete le basi della lingua russa e delle discipline legate al vostro futuro campo di studi. Inoltre, potrete studiare la cultura e la storia russa. Se parlate già russo, potrete iniziare gli studi già nell’anno in cui vi siete iscritti.

Alcune università non prevedono corsi di preparazione per gli studenti stranieri. In questo caso, vi verrà assegnata un’università che prevede il corso preparatorio, ma, dopo averlo completato, potrete studiare nell’università che avete scelto inizialmente. Tra l’altro, se non superate l’esame di lingua russa dopo il corso preparatorio, perderete la borsa di studio. Potrete comunque studiare in Russia, ma a pagamento.

La scadenza standard per la presentazione della domanda è la fine di febbraio. Tuttavia, controllate le date relative al vostro anno di candidatura: possono cambiare da un anno all’altro e da un Paese all’altro.

Per recarsi in Russia è necessario ottenere un visto. Il primo visto sarà probabilmente di un solo mese, ma in seguito potrete richiedere un visto annuale. Il trasferimento è a carico vostro: le università coprono solo la vostra formazione.

Anche se la procedura non è molto complicata, potete renderla ancora più semplice: invece di cercare informazioni e raccogliere tutti i documenti da soli, rivolgetevi all’Ambasciata russa o alla Casa russa del vostro Paese. Vi aiuteranno nel processo e vi forniranno informazioni importanti.

Cosa vi aspetta in Russia?

Oltre alla borsa di studio, riceverete pagamenti mensili, proprio come tutti gli studenti che non pagano la retta universitaria in Russia. Questi contributi sono molto piccoli: l’importo esatto dipende dall’università, ma di solito si aggira intorno ai 15 euro al mese. Anche se non studiate bene, riceverete questi soldi. Dovrete semplicemente ottenere una carta del sistema “Mir”. Di solito viene richiesta dall’università e vi verrà consegnata. Dovrete solo firmare alcuni documenti.

Aleksej Malgavko/Sputnik Aleksej Malgavko/Sputnik

Ci sono anche modi per aumentare questi contributi: si può partecipare ad attività extracurriculari, ricerche scientifiche, sport, ecc. Inoltre, si può anche lavorare: nel 2020, la Duma statale ha emanato una legge che consente agli studenti stranieri di lavorare senza permesso di lavoro. È sufficiente dimostrare di essere uno studente (di solito, l’università ha un tipo di documento speciale per questo).

Inoltre, in quanto studenti stranieri, avrete la priorità nell’ottenere un posto in un dormitorio. Non è gratuito, ma di solito è molto economico: le vostre rate mensili ricevute dallo Stato copriranno facilmente la spesa.

Se volete affittare un appartamento, questo è possibile, ma ricordate che entrambe le opzioni richiedono una registrazione temporanea di domicilio. E se in un dormitorio la registrazione sarà organizzata in base al luogo di studio e le pratiche burocratiche saranno sbrigate dall’università, in caso di alloggio privato vi dovrete rivolgere al padrone di casa e poi seguire con lui la procedura.



LEGGI ANCHE: Quali università russe producono più miliardari?

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale