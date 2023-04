Dov’è che in Russia si può vedere usato l’alfabeto latino?

Sulle mappe dei mezzi di trasporto pubblico e sui cartelli

Un cane poliziotto all’aeroporto Sheremetjevo di Mosca. Si noti la scritta “Informazioni” in russo, inglese e cinese Sputnik Sputnik

In metropolitane, aeroporti, stazioni ferroviarie, stadi e dogane, la segnaletica è tradotta in inglese e da qualche parte anche in cinese.

Le fermate dei trasporti pubblici nelle grandi città sono cominciate ad essere annunciate anche in inglese. Questo è iniziato dopo le Olimpiadi di Sochi del 2014 e in particolare dopo i Mondiali di calcio che si sono svolti in Russia nel 2018.

Stazione “Pushkinskaja” della metropolitana di Mosca. A partire dai Mondiali di calcio del 2018, la nuova cartellonistica prevede indicazioni in inglese e la traslitterazione di tutti i nomi delle stazioni Sergej Bobylev/TASS Sergej Bobylev/TASS

Nelle grandi città, sui cartelli, i toponimi chiave sono indicati anche in caratteri latini e con parole in inglese (street, square…). I nomi propri non sono tradotti ma traslitterati: ad esempio, la stazione della metropolitana Китай-город è scritta come Kitaj-gorod, e non “China Town”.

Nelle zone di confine

Confine russo finlandese. Cartello con i nomi delle principali località russe e finlandesi in caratteri cirillici e latini Petr Kovalev/TASS Petr Kovalev/TASS

Sulle autostrade all’ingresso delle località di confine i toponimi sulla segnaletica stradale sono scritti in caratteri cirillici e latini.

Un caffè nella città russa di Vyborg. Sulla tenda di destra si nota la scritta “caffetteria” in finlandese: “kahvila” Ekaterina Chesnokova/Sputnik Ekaterina Chesnokova/Sputnik

Nelle città e nei villaggi vicino al confine è possibile trovare insegne tradotte nella lingua del paese vicino: è così che i proprietari dei locali dimostrano l’approccio centrato sul cliente nei confronti degli ospiti della Russia.

Sulle insegne commerciali

Insegna di un venditore di kebab con una originale combinazione grafica di caratteri cirillici, latini e cirillici usati per sembrare latini, come una versione della elle cirillica utilizzata come una A latina stilizzata. Questa mescolanza viene chiamata “kirlat” Aleksej Danichev/Sputnik Aleksej Danichev/Sputnik

L’uso dell’alfabeto latino non è sempre rivolto agli stranieri. L’alfabeto latino viene utilizzato o “mescolato” con l’alfabeto cirillico, ad esempio, quando si nominano locali o marchi. A volte questo fa un effetto… bizzarro.

Altra creativa scelta grafica con l’utilizzo di caratteri cirillici e latini per create il gioco di parole tra “stolovaja” (“mensa”, “tavola calda”) e “love” (“amore” in inglese). Mosca Russia Beyond Russia Beyond

