Riuscite a risolvere questi rompicapi sovietici per bambini?

1 / Qual è il numero del posto auto dove è stata parcheggiata la macchina?

Foto d'archivio Foto d'archivio

2 / In che direzione va l'autobus?

Foto d'archivio Foto d'archivio

3 / Come ha fatto l'ispettore di polizia a scoprire che il suo interlocutore sta dicendo una bugia?

Foto d'archivio Foto d'archivio

Uno sconosciuto entra nell'ufficio dell'ispettore di polizia. Ha il volto concitato e racconta la seguente storia: “Stamattina sono tornato dalle vacanze. Ho passato la notte in treno. Non avevo dormito abbastanza, così quando sono tornato a casa ho deciso di sdraiarmi sul divano. Per la stanchezza non mi sono subito accorto che il pianoforte era scomparso dalla stanza e che il tavolino e la poltrona erano stati spostati. Su questo pezzo di carta ho disegnato la piantina della disposizione dei mobili nella stanza prima di partire”. “Stia a sentire, signore - dice l'ispettore, guardando il disegno -. Prima di tutto mi sembra chiaro che non avete alcun pianoforte. Ora voglio scoprire a cosa vi serve questa bugia”. Come fa l'ispettore a sapere che non c'è mai stato alcun pianoforte?

4 / I ragazzi sono andati ad annaffiare il giardino con gli annaffiatoi. Quale dei due ha portato più acqua?

Foto d'archivio Foto d'archivio

5 / L'artista ha commesso sette errori. Riesci a trovarli tutti?

Foto d'archivio Foto d'archivio

Risposte:

1 / 87 (non è necessario fare calcoli complicati: basta capovolgere l'immagine!).

2 / Qui bisogna pensare in modo astratto: non si vede la porta dell'autobus, quindi il veicolo sta andando verso sinistra.

3 / La coda del pianoforte è disegnata al contrario, perciò quella persona non ha idea di come sia realmente fatto un pianoforte.

4 / Il ragazzo a sinistra ha un annaffiatoio più grande, ma i beccucci sono allo stesso livello; quindi l'annaffiatoio grande conterrà la stessa quantità d'acqua di quello piccolo (e il resto fuoriuscirà semplicemente attraverso il beccuccio, per la legge fisica dei vasi comunicanti).

5 / Il cartello stradale indica delle frecce e due strade in direzioni diverse, ma non ci sono vie. 2. Non possono crescere alberi sotto le linee dell’elettricità. 3. La luna splende da un lato e i pali della linea elettrica fanno ombra dall'altro. 4. La costellazione dell'Orsa Maggiore è rappresentata in modo speculare; 5. La Luna non può trovarsi tra l'Orsa Maggiore e Polare. 6. Non vi sono isolanti sulla linea elettrica 7. Le auto vanno in direzioni diverse, ma l’impronta lasciata sul suolo è la stessa.

