Учиться, учить, выучить: come usare correttamente i verbi di apprendimento

Possono sembrare sinonimi; in realtà questi verbi hanno specifiche sfumature di significato e reggono casi diversi. Vediamo come utilizzarli al meglio

Gli studenti stranieri che si recano in Russia per studiare, si trovano ad affrontare una serie di stranezze linguistiche alle quali si devono abituare: dall’uso del patronimico, che si impiega per rivolgersi in modo formale a una persona e sostituisce l’appellativo “Professore!” utilizzato in italiano, alla numerazione dei piani degli edifici, sfasata rispetto alla concezione italiana (il “primo piano” in Russia corrisponde al “piano terra” in Italia); senza dimenticare le rigide condizioni climatiche, che mettono a dura prova chi viene in Russia per la prima volta.

A livello linguistico, poi, c’è una serie di sfumature da tenere a mente. Oggi esamineremo le particolarità di alcuni verbi molto utilizzati nella vita quotidiana.

Il luogo di studio

Il verbo УЧИТЬСЯ si usa per indicare il luogo dove si studia e deve essere seguito dal prepositivo: lo potete usare quando desiderate parlare del posto in cui avvengono i vostri studi, ad esempio la scuola, l’università e così via.

Esempio:

– Где ты у́чишься?

– Я учу́сь в университе́те на экономи́ческом факульте́те на пе́рвом ку́рсе.

Hobby e interessi

Il verbo ЗАНИМАТЬСЯ ha due significati: a) prepararsi a una lezione; b) dedicare tempo ed energie a un hobby, allo sviluppo di alcune abilità o allo studio. Nel primo caso, si usa il prepositivo (e non è necessario specificare il luogo in cui avviene il processo); mentre nel secondo caso, si deve sempre usare il caso strumentale!

Esempio:

a) Студе́нты занима́ются в библиоте́ке по́сле ле́кций: де́лают дома́шнее зада́ние, повторя́ют материа́л, чита́ют кни́ги.

b) – Чем ты занима́ешься в свобо́дное вре́мя?

- Я занима́юсь та́нцами и рисова́нием. Это моё хо́бби.

Le materie oggetto di studio

I verbi УЧИТЬ-ВЫУЧИТЬ formano una coppia di verbi perfettivo-imperfettivo, con il seguente significato: memorizzare un'informazione, spesso a memoria. Questi verbi reggono il caso accusativo.

Esempio: - Ты вы́учила но́вые слова́ из те́кста?

- Да, я учи́ла их весь ве́чер и наконе́ц вы́учила!

Nel frattempo, la forma imperfettiva del verbo УЧИТЬ può essere usata insieme all’oggetto di studio: “Мы учи́ли матема́тику, фи́зику, хи́́мию в университе́те”. Tuttavia, la forma perfettiva del verbo (ВЫУЧИТЬ), che indica che l’azione di imparare qualcosa è stata compiuta, non si applica a questo caso: completare lo studio di qualcosa (cioè padroneggiare un determinato argomento) è possibile solo se l'oggetto di questo sforzo prevede dei confini: una situazione non applicabile, ad esempio, alla musica o alla matematica, perché potenzialmente si può imparare all’infinito. Ma si può studiare un argomento all’interno di un campo specifico e per questo limitato.

Ad esempio, la lingua russa (o qualsiasi altra lingua) può essere padroneggiata (ВЫУЧИТЬ) nonostante appartenga a una categoria di nozioni apparentemente “infinita”. In questo caso, il verbo denota semplicemente una comprensione molto profonda della materia:

Esempio:

- Твой ру́сский великоле́пен!

- Спаси́бо! Я вы́учил его́ за три го́да в Росси́и.

Quindi, ВЫУЧИТЕ questi verbi, ЗАНИМАЙТЕСЬ la lingua russa, e УЧИТЕСЬ - non importa dove, basta che porti frutti e piacere!

