Gli stranieri raccontano com’è sostenere un colloquio di lavoro in Russia

Charles Berman (Stati Uniti): “Nessuna domanda psicologica“

Archivio personale Archivio personale

Sono un insegnante di inglese su internet originario di Binghamton, New York, Usa. Nel 2018 ho fatto domanda e ottenuto un lavoro presso una scuola di inglese online con sede in Russia e la cosa che mi ha sorpreso di più è stata l’assenza nel colloquio di domande psicologiche: solo domande su qualifiche, esperienza, tecniche e approccio al lavoro. Per una persona che viene dagli Stati Uniti, questa è stata una sorpresa molto piacevole.

Il colloquio è stato pratico e chiaro. Mi è stato chiesto di parlare della mia esperienza. Mi è stato chiesto di descrivere il mio approccio al lavoro. Ho dato un esempio di lezione all’intervistatore, che ha apprezzato il mio modo di lavorare e la mia competenza. Inoltre mi è stato chiesto di spiegare un tempo verbale inglese, e in questo modo si sono accertati che conoscessi effettivamente la grammatica che sarei andato a insegnare.

I colloqui americani prevedono molte più domande psicologiche, come ad esempio: “Dove si vede tra 5 anni?”, “Qual è la sua più grande debolezza?”, “Perché vuole lavorare qui?” ecc. Preferisco di gran lunga il tipo di colloquio russo. Nei colloqui americani, sono sempre consapevole che il selezionatore si aspetta che io dia una risposta standard alle domande previste. Si aspettano anche che i candidati lodino se stessi in una certa misura. Nel colloquio russo, invece, ho sentito di poter essere più onesto, e di non dovermi vantare artificialmente.

Hunter Cawood (Stati Uniti): “Sei una spia americana?”

Archivio personale Archivio personale

Dopo aver conseguito un master all’Università di San Pietroburgo, ho fatto domanda per un lavoro nel campo dello sviluppo commerciale internazionale presso un’azienda russa con sede a Mosca. Era il 2019. Il primo e il secondo giro di colloqui sono andati benissimo. Questo ha portato alla terza prova, che consisteva in un test con la macchina della verità. L’azienda ha assunto un ex dipendente dell’Fsb che ho incontrato vicino a un centro commerciale di Mosca. Mi hanno condotto in un edificio dove mi hanno collegato a una macchina della verità. Dopo avermi fatto alcune domande per tarare la macchina, mi hanno chiesto: “Sei una spia americana?”. Per farla breve, non mi hanno dato il lavoro. Traete da soli le vostre conclusioni… E sì, alla fine ho trovato un altro lavoro in un’altra startup russa che si occupa di automazione dei processi robotici.

Radha Zaveri (India): “Non è impossibile”

Archivio personale Archivio personale

È il mio quarto anno in Russia e ho avuto colloqui fantastici. Non è impossibile trovare lavoro se si hanno le giuste qualifiche e competenze.

Sono un’insegnante EYFS [Early years foundation stage; per bambini tra la nascita e i 5 anni] con vent’anni di esperienza, e ho fatto domanda per un lavoro in Russia nel 2019. Ho sostenuto un colloquio a distanza, dato che vivevo in India, e il processo è stato molto semplice. Non posso dire che qualcosa sia stato particolarmente differente dal solito: ho fatto un colloquio come quello che avrei fatto in altri Paesi. Penso che l’importante sia essere se stessi.

Bob Lemmens (Canada): “Devi avere una serie di competenze uniche”

Archivio personale Archivio personale

Nel 2010 sono stato contattato da una società americana che aveva creato una joint venture con Lukoil Western Siberia. Stavano cercando un direttore generale per gestire la joint venture. Mi sono recato in Russia per un incontro di persona a Mosca e, successivamente, per visitare lo stabilimento di Kogalym. Mi hanno fatto molte domande riguardanti l’esperienza nella gestione di un impianto di produzione chimica (background ingegneristico, conoscenze finanziarie, capex, project management, produzione snella, se so adattarmi alla cultura locale, ecc). Le procedure del colloquio comprendevano anche un controllo del mio passato. Una volta che tutte le parti in causa si sono trovate d’accordo, abbiamo firmato un contratto e sono andato a Kogalym. Ho trascorso 3 mesi a seguire il vecchio direttore generale e poi ho preso il suo posto per 3 anni. Non parlavo russo, ma avevo un assistente traduttore.

Per lavorare all’estero, è necessario avere un’abilità unica per qualificarsi. È necessario scoprire quali sono le loro esigenze a lungo o a breve termine e se hanno bisogno, per esempio, di un avvocato con esperienza sia nel diritto russo che in quello europeo. Lavorare all’estero sembra eccitante ed esotico, ma bisogna fare le dovute verifiche e scoprire se fa davvero al caso proprio. Lavorare in Russia non è facile: il processo decisionale è molto burocratico, lento e rigido.

Credo che i tecnici altamente qualificati abbiano sempre grandi opportunità di trovare lavoro all’estero. Basta assicurarsi di comprendere il proprio contratto; quali sono le condizioni e come volete essere pagati. Se avete intenzione di trasferirvi in modo permanente… beh, questo è un altro discorso!

LEGGI ANCHE: Sogni di lavorare in Russia? Dieci consigli per un colloquio di lavoro vincente

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale