Perché in Russia anticamente c’erano pochi Sagittari e Scorpioni?

Fino alla Rivoluzione, i precetti della Chiesa erano molto rispettati e nella tradizione ortodossa ci sono lunghi periodi di digiuno, durante i quali è richiesta anche la completa astinenza sessuale. Per questo si avevano momenti dell’anno con molte nascite e mesi in cui non nasceva praticamente nessuno

Prima della Rivoluzione, i contadini russi quasi non conoscevano i calendari: vivevano orientandosi secondo le festività religiose e i digiuni ecclesiastici. Inoltre, temevano molto che il sacerdote avrebbe imposto una punizione (penitenza) per la mancata osservanza del digiuno, e ancor più che li avrebbe scomunicati dal frequentare la chiesa, quindi cercavano di osservare scrupolosamente i digiuni e i precetti religiosi.

Ci sono quattro grandi periodi di digiuno all’anno per gli Ortodossi: quello del Velikij Post, ossia la Quaresima (48 giorni prima della Pasqua, cioè un mese e mezzo a marzo-aprile), il digiuno di San Pietro e Paolo (dal cinquantasettesimo giorno dopo la Pasqua fino al 12 luglio), il digiuno della Dormizione della Madre di Dio (dal 14 al 27 agosto) e il digiuno del Natale, il Rozhdestvenskij post ( 28 novembre - 7 gennaio).



In campagna, l’osservanza dei digiuni era vigilata non solo dalla Chiesa, quindi dal sacerdote e dai ministranti, ma anche dalla stessa comunità contadina. Gli stranieri che visitavano la Russia rimanevano sorpresi del fatto che i contadini non vendessero uova o latte (proibiti come la carne) durante il digiuno.

Inoltre, scrive la storica Elena Sennitskaja, i viaggiatori si meravigliavano che i russi preferissero morire piuttosto che prendere medicine, di cui non conoscevano la compatibilità con il digiuno. E questo nonostante i medici russi giurassero di non somministrare medicinali contenenti carne, uova, latte o burro.

Ma la cosa principale è che durante tutti i grandi digiuni era severamente vietata l’intimità sessuale. Di conseguenza, nei villaggi russi, il tasso di natalità raggiungeva il picco in due mesi: giugno (bambini concepiti a settembre-ottobre dopo il Digiuno della Dormizione) e gennaio-febbraio (bambini concepiti a maggio-giugno dopo la Quaresima). Si noti che in piena estate, durante gli estenuanti lavori agricoli quasi non c’erano concepimenti! Non a caso li chiamavano “stradá“ che deriva dalla parola “stradanije” (“sofferenza”).

