“Lo Schiaccianoci”? I più fortunati hanno ammirato il balletto nella metropolitana di Mosca

Mentre molti cercavano disperatamente di accaparrarsi un biglietto per “Lo Schiaccianoci”al Bolshoj, i solisti del teatro sono andati dal loro pubblico. Le scene di quello che è il balletto di Capodanno per antonomasia sono state rappresentate nella metropolitana di Mosca, con l’accompagnamento dell’orchestra. I biglietti per l’insolita serata alla stazione Majakovskaja erano stati messi in palio sui social network dal “Deptrans”, l’Assessorato ai Trasporti della Città di Mosca.

