Quando la pixel-art incontra l’arte popolare russa

Dmitrij Lamonov ha subìto il fascino delle arti e dei mestieri popolari russi fin da bambino, quando osservava il padre dipingere piccole scatole nere con motivi floreali, paesaggi e soggetti storici. Nel Paese esistevano solo tre scuole di pittura di miniature in lacca e suo padre proveniva da quella del villaggio di Kholui, nella regione di Ivanovo.

Da allora Dmitrij ha percorso molta strada e si è dedicato alla pittura di motivi ornamentali russi e alla calligrafia. Ma ecco l’innovazione: le sue decorazioni in stile gzhel, il khokhloma e la legatura russa si confondono con i... pixel.

Si tratta della cosiddetta pixel-art, una forma di arte digitale dove i singoli pixel sono chiaramente visibili. Una sorta di Minecraft nel mondo dell'arte visiva. Lo stile di Lamonov, da lui stesso definito una “reinterpretazione della tradizione”, è una combinazione di pixel-art e arte popolare.

“Qualsiasi artigiano che guardi le mie opere dirà che non hanno nulla a che fare con la vera arte popolare… e avrebbe ragione - afferma Lamonov -. Non volevo riprenderla nella sua forma originale, ma solo creare un senso visivo di pittura popolare. Nel mio stile, i dipinti sono reinterpretati attraverso la digitalizzazione”.

Ha iniziato i suoi primi esperimenti con l'arte digitale nel 2008, quando studiava geografia all'università. “Ho installato Photoshop sul mio computer, ho iniziato a smanettare e a capire come funziona. Mi sono fotografato in diverse parti della stanza e poi ho unito i fotogrammi in modo che in un'unica immagine ci fossero cinque immagini di me. Alla fine mi sono fatto prendere dal processo e ho deciso che dovevo continuare a farlo”, ha raccontato.

Dopo un paio d'anni, si è trasferito dalla nativa San Pietroburgo a Mosca, dove si è iscritto all'università nel dipartimento di design grafico; dopodiché ha iniziato a lavorare in uno studio di design moscovita.

Per un po’ di tempo si è divertito a creare loghi. Ma l’uso di font già pronti, col tempo, ha iniziato a stancarlo… E così ha iniziato a creare lettere e caratteri da zero. Da lì si è avvicinato alla grafia e si è iscritto a una scuola di calligrafia.

“Mi è piaciuta particolarmente la vjaz russa (l’antica grafia slava): è molto decorativa e sottile", dice.

La calligrafia lo ha portato oltre i confini dell'arte digitale, spingendolo a usare sostegni fisici come tele, muri, cisterne abbandonate, recinzioni e così via.

LEGGI ANCHE: I cinque stili di decorazione popolare più famosi della Russia

Così come racconta lui stesso, per un breve periodo si è dedicato alla “guerriglia” dell'arte di strada. Ma i lavori poco coordinati - spiega - non possono essere fatti su larga scala, perché richiedono molto tempo e grossi sforzi. “Solo quando si realizza un lavoro coordinato in team si ha l'opportunità di realizzare oggetti di grandi dimensioni. Per questo motivo sono più vicino all'arte pubblica, e non alla street art”, dice Lamonov.

Ad esempio, con il permesso della città di Irkutsk, ha dipinto un edificio residenziale alto 15 metri.

E a Ekaterinburg ha trasformato una cisterna abbandonata alta sette metri in un oggetto d'arte. “Ho lavorato per 13 giorni ed è stato uno degli oggetti più difficili della mia vita creativa”, ha ricordato.

Per “imitare” gli ornamenti popolari, Lamonov ha studiato la tecnica del “doppio tratto” e ha visitato la famosa fabbrica di dipinti decorativi di Zhostovo. In seguito ha dipinto un vassoio usando proprio questa tecnica, e oggi l’oggetto è conservato nel museo della fabbrica.

Infine, il suo stile si adatta anche a progetti di carattere commerciale: è già stato contattato da produttori di carta da parati e abbigliamento di alta qualità.

“Per me è importante che lo spettatore veda ciò che faccio”, dice. Il limite dei suoi sogni è dipingere un'astronave. Ed è pronto a fare pratica su un aereo!

LEGGI ANCHE: Cos’è lo “stile russo” e com’è apparso?

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale