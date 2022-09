Balene in volo su Mosca e orsi giganti: l’arte virale di Brickspacer (FOTO+VIDEO)

Il new media artist Stepan Khristoforov ha realizzato alcuni tra gli NFT più costosi e virali della Russia. Vi raccontiamo (e mostriamo) come ha fatto

“A un certo punto ho capito che devi fissare un prezzo che ritieni ottimo per te e aggiungerci altri ventimila dollari. Bisogna dare valore al proprio lavoro. Certo, è più facile trovare clienti se tieni il prezzo basso, ma ti trattano come un sacco di patate”, ha dichiarato un paio di anni fa il new media artist Stepan Khristoforov, meglio conosciuto nel mondo dell’arte con lo pseudonimo di Brickspacer.

All’epoca aveva 21 anni e sapeva davvero di cosa parlava: oggi vende le sue cripto-opere per migliaia di dollari, crea grafiche per Ariana Grande e Jeembo, e spot per Puma e Pepsi. Le sue opere sono state esposte alla Neo Shibuya Media Gallery di Tokyo e la rivista “Forbes” lo ha inserito nella lista dei “30 russi più promettenti sotto i 30 anni" nel 2021.

Una delle sue ultime opere è una pubblicità per Alfa Bank, uno degli istituti di credito più grandi della Russia, in cui un orsacchiotto (di proprietà del designer) in 3D animato rompe il display sulla facciata del grattacielo di Moscow City con una carta di credito gigante e vola via su di essa, come su un surf aereo, svolazzando tra le torri.

La popolarità di Brickspacer è arrivata grazie ai social media, dove ha pubblicato i suoi lavori. Guardando al suo background, si può dire che si è fatto da solo, dall’inizio alla fine.

@brickspacer Who will make the best meme with this video will get an NFT + invite / кто сделает лучший мем с этим видео получит от меня NFT + Invite ♬ оригинальный звук - Brickspacer

“Non ho mai frequentato una scuola d’arte e in genere sono contro quella roba, perché lì ci sono solo dei vecchi che non capiscono nulla”, è la posizione radicale di Christoforov sull’educazione artistica accademica. In realtà non ha mai studiato da nessuna parte ciò che sa fare.

Dall’età di 12 anni, ha reperito da solo materiale di computer grafica su Internet e ha accettato semplici committenze. “Ho iniziato a guadagnare facendo copertine per il canale YouTube di un blogger che recensiva i Lego. Era disgustoso, cioè era lavorare sul nulla, ma mi pagavano: 2.000 rubli a cover, e per me, che andavo a scuola, erano dei bei soldini”, ha raccontato l’artista.

Alla fine della decima classe, ha trovato lavoro presso uno studio di motion design come junior designer. Ai titolari, dice, non importava che avesse solo 15 anni, perché vedevano in lui un potenziale.

Mentre sviluppava le sue capacità, a un certo punto ha capito che doveva farsi un nome. L’artista ha scommesso sui video virali per i social media. All’inizio ha realizzato animazioni fotogramma per fotogramma, ha testato diversi formati e alla fine il suo primo video virale ha raccolto 16 mila visualizzazioni. Il pubblico di Brickspacer è passato da 16.000 a 100.000 follower in un solo mese. Si trattava di un video di balene che sorvolavano Mosca.

“È stata la fine del mondo, mi sono reso conto di essere decollato, e dopo quel video ho iniziato a impegnarmi con la grafica”, racconta Brickspacer.

Dopo le sue balene, ha iniziato a ricevere proposte economicamente importanti. Tra i clienti figurano Gazprom, importanti marchi di abbigliamento italiani, il popolare collettivo pop-rave Little Big, il rapper Face e altri progetti commerciali.

Quando sono emersi gli NFT e l’intera faccenda della criptoarte, Brickspacer è stato il primo in Russia e nella CSI a monetizzare il proprio lavoro su piattaforme specializzate.

Una di queste opere è stata creata dopo un tweet dell’allora capo di Roscosmos, Dmitrij Rogozin, sul rover Perseverance su Marte. L’opera "La prima cosa che gli americani hanno visto su Marte" con un’immagine di Rogozin, è stata acquistata sul marketplace Foundation per 6.600 dollari.

E le sue balene su Mosca, intitolate “Stop Killing Us”, sono state vendute per 9.300 dollari un anno dopo essere state create, su un altro marketplace NFT.

Anche i suoi progetti commerciali con grandi marchi stanno diventando popolari. Ad esempio, schede interattive con “storie tipicamente russe” per Yota con nove spot digitali NFT.

I loro protagonisti sono i lupi. Fanno la fila, si riposano sulle panchine vicino ai palazzoni prefabbricati, bevono il tè nello scompartimento di un tipico treno russo e fanno festa.

Anche i titoli delle opere sono eloquenti e molto russi: “Feste di maggio” (in Russia di solito c’è un lungo ponte festivo dal 1º al 9 maggio), “Buca sulla strada”, “Panelka” (il nome dato ai palazzoni a pannelli prefabbricati). Una serie parodistica sulla vita in Russia si intitola “CryptoRussia”.

Brickspacer ammette che ciò che pubblica sui social media gli viene in mente in pochi secondi, spiegando il suo talento come “semplice osservazione visiva”. E per aiutare gli artisti come lui, Khristoforov ha creato un canale Telegram, “NFT Bastards” (ora il più grande canale in lingua russa sugli NFT, con 37.000 iscritti), e ha fondato un’agenzia per aiutare artisti e marchi a raggiungere l’NFT senza pestare i piedi agli altri.

