Dieci bellissimi regali di design made in Russia (FOTO)

Gioielli, ceramiche, giocattoli e persino casette per uccelli: abbiamo fatto una selezione di oggetti che non prenderanno certo polvere sulla vostra mensola. Sono infatti così piacevoli e interessanti che si desidera ammirarli e utilizzarli ogni giorno

1 / Ciondoli “Ljubov” – “Onega”

I diplomati dell’Istituto di Architettura Igor ed Ekaterina Komov creano gioielli con motivi dell’antica Russia. Le collezioni del loro marchio, “Onega”, non sono repliche di oggetti vintage, ma un’interpretazione creativa di diverse stratificazioni della cultura russa: dai caratteri storici all’antica architettura russa fino ai giocattoli tradizionali. Ad esempio, la collezione “Gorodets” si ispira alla “pittura Gorodets”, un leggendario tipo di artigianato della zona di Nizhnij Novgorod, mentre gli orecchini della serie “Vjatka” sono variazioni sul tema del celebre Giocattolo di Dymkovo.

Il ciondolo in argento “Ljubov” (ossia: “Amore”) fa parte della collezione “Solun”, dedicata a un’interpretazione moderna della scrittura cirillica. Il nome della collezione è l’antico nome russo della città di Salonicco, luogo di nascita di Cirillo e Metodio, creatori del primo alfabeto slavo.

2 / Lampadario “Cicada” – Vadim Maltsev Design

Il designer Vadim Maltsev non solo progetta interni, ma crea anche mobili e accessori d’autore. La novità assoluta è la sua limited edition di lampadari “Cicada” (“Tsikada“; ossia: “Cicala”) in cristallo, vetro e metallo. Sono solo dieci. Il designer ha combinato i motivi dell’Art Nouveau (René Lalique sarebbe invidioso!) con l’estetica dei giochi per computer: le fragili ali di cristallo delle cicale sono racchiuse in un semplice astuccio di metallo nello spirito della grafica del cyber-spazio. Questa impressione viene ulteriormente rafforzata quando si accendono le luci.

3 / Bicchiere “Eyes” – Moroz Ceramics

La ceramista moscovita Katja Moroz realizza originali ceramiche “biopositive”. Gli accessori e i servizi da tavola di Katja si ispirano al corpo umano. Ogni pezzo è unico perché realizzato completamente a mano. Inoltre, l’artista non ama ripetersi: ci sono diverse incarnazioni di una stessa immagine. Il bicchiere Eyes (ceramica con pittura sottosmalto) è una sorta di manifesto del suo stile. È facile da tenere in mano e decine di occhi azzurri vi seguono con un sorriso e un occhiolino gentile.

4 / Foulard “Chudo Chudnoe” – Sirinbird®

I foulard di seta di Sirinbird® sono decorati con motivi fantastici basati sulle fiabe russe, sugli ornamenti tradizionali, sull’artigianato e sui codici culturali delle diverse regioni del Paese. Ad esempio, lo scialle “Chudo Chudnoe” (“Meraviglia meravigliosa”) è una spettacolare interpretazione del cosiddetto stile degli animali Perm. Le immagini di animali a carattere rituale erano utilizzate nelle decorazioni e negli utensili delle tribù della terra di Perm fin dai tempi pagani. La designer Irina Batkova attribuisce un significato a ciascuna delle sue opere: questo scialle, ad esempio, non è una semplice variazione sul tema delle antiche credenze, ma un augurio che i miracoli si avverino nella vita di tutti.

5 / Zaino “RC&Infante” – Radical Chic

Questo zaino è frutto della collaborazione tra il rinomato marchio Radical Chic e l’artista contemporanea Daria Konovalova-Infante. Fa parte della capsule collection RC&Infante ispirata all’acclamata serie di opere grafiche di Daria, “Tajnaja zhizn veshej” (“La vita segreta delle cose”). Gli oggetti proiettano ombre in cui la loro essenza si rivela in modo nuovo e spesso si trasforma in immagini del tutto inaspettate.

6 / Eklernitsa – Elena Rybalkina

Questa designer progetta oggetti per interni divertenti e allo stesso tempo pratici. Per esempio, ha una gamma di articoli per la tavola ispirati alla foglia di alloro. Guardate bene: questi pezzi semplici e lineari ricordano effettivamente la forma caratteristica dell’alloro. Il fiore all’occhiello della collezione è l’eklernitsa (un vassoietto porta éclair, il lungo e sottile pasticcino di origine francese a base di pasta choux, farcito di crema o cioccolato, e glassato) che può essere utilizzato non solo per i deliziosi dolcetti. È adatto anche per servire sushi, tapas e altri piccoli snack. Disponibile in bianco e nero.

7 / Plaid “Stikhotvorenie” – Galka

Questo marchio produce articoli originali e poetici per la casa. Molti sono fatti a mano e unici nel loro genere. I designer ritengono che la casa sia un luogo energetico e che sia necessario riempirla con oggetti che abbiano un significato e che aumentino tale potenza energetica. Il plaid “Stikhotvorenie” (ossia: “Poesia”) fa parte di questa gamma “magica”. Il design ricorda un cruciverba, in cui le lettere o le sillabe sono deliberatamente sparse: si può giocare a ricomporle proprio piacimento.

8 / Giocattoli per bambini – RushDesign

Come molte start-up, il progetto dei fratelli Marin è nato da una storia familiare. Hanno realizzato i primi giocattoli in legno per i loro figli, ispirandosi alle fiabe russe, e poi hanno iniziato la produzione per la vendita. I giocattoli sono ancora interamente realizzati a mano. Utilizzano corteccia di betulla e oli naturali. I personaggi sono noti a tutti i bambini russi. Si tratta, naturalmente, di Baba Jaga e Koshchej Bezmertnyj, nonché dei loro compagni di avventure: l’orso, il lupo, la volpe, la lepre e altri ancora.

9 / Nido artificiale “Domik Ptashki” – Studio Dydykin

Il progetto del “Sibirskij tsentr dizajna” (“Centro siberiano del design”) e di Igor Dydykin ha già vinto diversi premi internazionali, tra cui l’IF Design Award. La casetta per uccelli in legno è una cavità che dovrebbe attirare gli uccelli e dar loro riparo. È compatta ed ergonomica e può essere facilmente posizionata tra i rami senza romperli. E la forma arrotondata evita i ristagni di acqua piovana. È anche facile da smontare e pulire.

10 / Pallina per albero di Natale “Gogol” – RES Objects

Il laboratorio di ceramica RES Objects propone una rivisitazione ironica della tradizione delle decorazioni natalizie. Perché non raffigurare... classici della letteratura russa invece di ciuffolotti o cosmonauti? La pallina da albero di Natale “Gogol” fa parte della serie “Pisáteli” (“Scrittori”). Ci sono gli altrettanto riconoscibili Chekhov, Tolstoj, Pushkin e, naturalmente, Dostoevskij. Tutte le decorazioni per l’albero di Capodanno (come si chiama in Russia) sono realizzate a mano in porcellana.

