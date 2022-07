Sette capolavori per i quali vale la pena visitare una nuova galleria antiquaria di Mosca (FOTO)

Un nuovo spazio espositivo a due piani è stato inaugurato a Mosca a due passi dalla Piazza Rossa, nel Gostinyj Dvor, sede di diverse mostre-mercato d’arte. Il creatore di “Starinnye podarki” (ossia: “Antichi regali”), Mikhail Suslov, antiquario e collezionista di San Pietroburgo noto a livello internazionale e vicepresidente della Confederazione internazionale dei collezionisti, antiquari e mercanti d’arte, è un partecipante abituale a quelle mostre. I suoi stand alle fiere sono la quintessenza del gusto russo: mobili antichi russi ed europei in mogano, porcellane e vetri imperiali, dipinti di artisti classici russi, da Orest Kiprenskij e Ilja Repin a Ivan Shishkin e Ivan Aivazovskij. Pezzi simili occupano ora le stanze della nuova galleria antiquaria. Ecco i più interessanti.

1 / Scacchi. Inizio del XX secolo

Ufficio stampa Ufficio stampa

Alla fine del regno degli Asburgo in Austria-Ungheria, all’inizio del XX secolo, questi scacchi in stile rinascimentale erano un regalo incredibilmente gettonato e assai costoso. La scacchiera rivestita di lastre d’argento dorato e ossidate, sbalzate, incise e intarsiate con turchesi e perle, i pezzi in argento e smalto, il lussuoso velluto di conservazione all’interno della scatola e il design unico rendevano la scatola con le figure un’opera d’arte di alta gioielleria.

2 / Vasi della Fabbrica imperiale di porcellana. 1825

Ufficio stampa Ufficio stampa

Due vasi dorati su piedistalli di bronzo furono creati come regalo di Natale 1826 per lo zar Nicola I presso la Fabbrica Imperiale di Porcellana di San Pietroburgo. Sono decorati con pitture ornamentali e maniglie a forma di amorini musicali. Simili vasi accoppiati in stile Impero si trovano oggi in tutte le ex residenze zariste in Russia.

LEGGI ANCHE: Perché negli Usa vanno pazzi per le stoviglie delle Fabbrica Imperiale di Porcellana?

3 / Comò. Anni Sessanta-Settanta del Settecento

Ufficio stampa Ufficio stampa

Ciò che conferisce rarità a questa commode è che alla metà del XVIII secolo la Russia, a differenza dell’Europa, non aveva quasi nessuna produzione nazionale di mobili pregiati realizzati con legnami pregiati. Questo comò fu realizzato da artigiani di San Pietroburgo in mogano, palissandro, ebano e amaranto su commissione del grande industriale Nikita Demidov. L’ornamento a intarsio comprende anche osso di tricheco, e tutti gli elementi decorativi sono in argento. Il piano reca il monogramma di Caterina la Grande. La coppia di cassettiere (la seconda si trova oggi al Museo dell’Ermitage) era infatti destinata a essere regalata all’imperatrice.

4 / Servizio da tavola. 1879

Ufficio stampa Ufficio stampa

L’interesse della nobiltà nella seconda metà del XIX secolo per le proprie radici nazionali regalò al mondo lo “Stile russo”, basato su motivi e ornamenti nazionali ricavati dai lubok (stampe popolari). Anche l’arte orafa non fu da meno: i fornitori della corte dello zar si rifecero agli stilemi dello stile russo sia per la creazione di gioielli che per l’arte decorativa e applicata. Questo enorme servizio d’argento con smalto a rilievo, realizzato dalla bottega di Carl Albrecht, ne è un ottimo esempio.

LEGGI ANCHE: Cos’è lo “stile russo” e com’è apparso?

5 / Piatto da portata. Inizio del XX secolo

Ufficio stampa Ufficio stampa

Un altro capolavoro di provenienza regale si deve alle mani dei gioiellieri del leggendario laboratorio di Carl Fabergé. Questo piatto da portata in legno, argento, oro e smalto apparteneva probabilmente a Nicola II; l’iscrizione “Al Padre Sovrano della Terra Russa dalla popolazione fedele di Kherson” è indirizzata a lui. Il piatto è stato creato nella fabbrica Fabergé di Odessa, città che all’epoca faceva parte del governatorato di Kherson.

6 / Cartonnier. Anni Sessanta dell’Ottocento

Ufficio stampa Ufficio stampa

Questo elegante mobile con scaffali per carte e schizzi faceva parte del Salotto blu negli appartamenti privati dell’imperatrice Maria Fjodorovna, moglie di Alessandro III. Il mobile è stato realizzato in mogano e bronzo dorato nei laboratori di Friedrich Meltzer, fornitore della corte imperiale di San Pietroburgo. Realizzò anche mobili per arredare il Palazzo d’Inverno, il Peterhof e altre residenze reali.

7 / Vasi per sala di gala. Anni Sessanta dell’Ottocento

Ufficio stampa Ufficio stampa

La coppia di vasi fu acquistata dall’imperatrice Maria Aleksandrovna, moglie di Alessandro II, in occasione di una mostra prenatalizia al Palazzo d’Inverno. I due capolavori con smalto dipinto e bronzo dorato sono stati realizzati dalla Manifattura Imperiale di Porcellana di San Pietroburgo.

LEGGI ANCHE: Le dieci tabacchiere più sfarzose degli zar russi (FOTO)

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale