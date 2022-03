Freddo e inospitale, ma ricco di fascino: così i pittori hanno ritratto il Nord della Russia

Leo Lagorio/The Pozhalostin Ryazan Regional and State Art Museum

Questa regione dalla natura selvaggia, sulla quale cala la notte polare, ha attirato da sempre molti artisti. Ecco come i pittori l’hanno rappresentata sulla tela

“Il Nord è rigido e inospitale, ma ne sono attratto. Andrò di nuovo verso l’Oceano Artico, dai grandi popoli forti”, scriveva l'artista Vasilij Perepletchikov all'inizio del XX secolo.

Il cosiddetto Nord russo si estende dalla costa dell’Oceano Artico e dalle foreste impenetrabili della regione di Arkhangelsk fino a San Pietroburgo. Qui, in questa terra desolata, i monaci cercavano un luogo di pace in cui rifugiarsi.

Il porto settentrionale di Arkhangelsk, poi, è stato per secoli il punto di raccolta delle spedizioni di legname, cera e pelliccia dirette in Europa. Fu solo con la fondazione di San Pietroburgo e l’annessione di Riga e Tallinn, ottenute nella prima metà del XVIII secolo come risultato della Guerra del Nord (contro la Svezia, ndr) che i flussi di merci furono deviati verso il Baltico.

Ecco come i pittori russi hanno rappresentato sulla tela questa regione.

Ivan Shishkin. Nel selvaggio nord, 1890

Lev Lagorio. Paesaggio del nord. 1872

Isaac Levitan. A Nord, 1896

Arkhip Kuindzhi. Lago Ladoga, 1873

Konstantin Korovin. A Nord, 1899

Arkhip Kuindzhi. Nord, 1879

Konstantin Korovin. Costa di Murmansk, 1894

Arkhip Kuindzhi. Sull'isola di Valaam, 1873

Mikhail Nesterov. Solovki, 1917

Konstantin Korovin. Porto di Arkhangelsk sul fiume Dvina, 1894

Vasilij Vereshchagin. Vista interna della chiesa di legno di Pietro e Paolo a Puchuga, 1894

Konstantin Korovin. Il torrente di San Trifon a Pechenga, 1894

Valentin Serov. Barche da pesca ad Archangelsk, 1894

Apollinarij Vasnetsov. Monastero di Kirillo-Belozerskij, 1915

Konstantin Korovin. Arkhangelsk, 1897

Mikhail Nesterov. Silenzio, 1903

Ivan Shishkin. Pino a Valaam, 1858

Konstantin Korovin. Un villaggio nel nord della Russia, metà degli anni ‘90 dell’Ottocento

Vasilij Vereshchagin. Dvina settentrionale, 1894

Vasilij Vereshchagin. Colonna scolpita nel refettorio della Chiesa di Pietro e Paolo nel Villaggio di Puchuga, nella provincia di Vologda, 1894

Apollinarij Vasnetsov. L’estremo nord, 1899

Mikhail Nesterov. Volpe, 1914

Nikolaj Rerich. Pomoriani. Mattina, 1906

Apollinarij Vasnetsov. Monastero di Valdaj. 1901

Vasilij Perepletchikov. Villaggio di Porog sul fiume Vongud, 1911

