Le sette abitudini alimentari russe più strane

1 / Mangiare tutto con il pane

La celebre scena della lezione del gatto Matroskin su come si mangia correttamente un “buterbrod” nel cartone animato sovietico “Il trio di Prostokvashino”, 1978 Vladimir Popov/Soyuzmultfilm, 1978 Vladimir Popov/Soyuzmultfilm, 1978

Quasi tutti i russi hanno il pane in casa. Questo per diversi motivi. In primo luogo, i russi adorano i panini. O, per essere più precisi, la loro versione "russa", che si chiama “buterbród” (dal tedesco “Butterbrot”; “pane imburrato”). Di solito, un buterbrod è semplicemente una fetta di pane, con burro (non sempre) e qualcosa di facile da mettere sopra: una fetta di salame Doktorskaja o di formaggio (o caviale rosso a Capodanno). Dovrebbe essere molto veloce da preparare.

Tuttavia, il buterbrod non può essere considerato un vero pasto, ma è solo uno spuntino. “Non mangiare a secco!”, ammonisce spesso la babushka o la mamma russa. Ecco perché un buterbrod dovrebbe sempre essere accompagnato da tè, caffè o altre bevande.

Ci sono anche le versioni dolci. Una tipica colazione sovietica “veloce” è un buterbrod con la marmellata.

Un gigantesco buterbrod dolce con la marmellata. Fermo immagine dal film sovietico “Devchata” (ossia: “Le ragazze”) del regista Jurij Chuljukin, 1962 Jurij Chulyukin/Mosfilm, 1961 Jurij Chulyukin/Mosfilm, 1961

LEGGI ANCHE: Quattro ricette di panini russi ideati da grandi chef

In secondo luogo, il pane è sempre stato un accompagnamento fondamentale per la maggior parte dei cibi, sia che si tratti di un pranzo o di una cena, di una zuppa (sicuramente!) o di un piatto principale. Le radici di questa abitudine affondano nella storia: molte regioni sovietiche hanno patito la fame prima e durante la Seconda Guerra Mondiale. Così, il pane, un alimento tradizionale russo, è diventato un superalimento: un supplemento calorico per ogni piatto o, a volte, l’unica cosa che la gente poteva mangiare per mesi.

Alcune nonne che erano sopravvissute alla guerra mangiavano persino l’anguria con il pane! I giovani russi di oggi, al contrario, rifiutano di solito il pane perché favorisce l’aumento di peso e interferisce con il mantenimento della forma fisica.

LEGGI ANCHE: Enciclopedia del pane russo: sette tipi tutti da provare

2 / Senza zuppa non è un pasto

Un bel piatto di zuppa in Russia è un must. Fermo immagine dal film Premio Oscar “Mosca non crede alle lacrime” Vladimir Menshov/Mosfilm, 1979 Vladimir Menshov/Mosfilm, 1979

Un pranzo sovietico tradizionale consiste solitamente in un pasto di tre portate e in una bevanda dolce a base di composta di frutta. Insalata + zuppa + piatto principale. Questo è di solito ciò che viene offerto nel menù del pranzo di qualsiasi ristorante russo.

L’insalata con verdure e olio di girasole o maionese si ritiene che favorisca la digestione. La zuppa è ricca di grassi sani, e il suo liquido bollente riscalda anche nelle stagioni più fredde. Il piatto principale è un’ottima porzione di carboidrati e proteine (pasta e pollo, purè di patate con carne, riso con pesce e così via). Infine, una bevanda dolce a base di bacche o frutta aggiunge le vitamine necessarie.

Il cosmonauta Jurij Gagarin, primo uomo nello Spazio, mangia una zuppa in una tipica “stolovaja”, la mensa sovietica, 1964 Andrej Pavlov/Sputnik Andrej Pavlov/Sputnik

Questi pasti a tre portate furono istituzionalizzati dalle autorità sovietiche per gli operai delle fabbriche, che dovevano avere energia per la giornata lavorativa. Ma il programma si rivelò così popolare che anche gli studenti, i bambini degli asili e i semplici impiegati iniziarono a consumare quegli stessi pasti.

I russi hanno due proverbi popolari: “Il pane è la testa di tutto” (“Хлеб всему голова”) e “La zuppa è la testa di tutto” (“Суп всему голова”). Quindi, senza una ricca zuppa calda, un pranzo non è considerato completo. Detto questo, i bambini piccoli di solito mangiano solo zuppa a pranzo. È un modo semplice per fornire loro i grassi, fibre dalle verdure e liquidi, perché di solito non bevono molto.

Ci sono molte zuppe che i russi amano cucinare e mangiare: il borsch con la barbabietola, lo shchi con il cavolo o il cavolo acido, la zuppa di piselli, la zuppa di pesce (anche di pesce in scatola) detta ukhá, e la zuppa di pollo.

LEGGI ANCHE: Perché in Russia sono così fissati con le zuppe?

3 / Strane “zuppe” calde e fredde

L’okroshka, la zuppa fredda per eccellenza, con vicino il kvas che presto sarà versato come ingrediente finale Vitalij Sozinov/TASS Vitalij Sozinov/TASS

Nella calda estate, non molti amano mangiare zuppe calde… Tuttavia, sono abituati a un pranzo liquido. Ecco perché i russi hanno creato un’alternativa fresca: una zuppa estiva chiamata “okroshka”. È composta da uova, verdure fresche (cetrioli, erbe fresche, ravanelli) e carne o salsicce bollite. Su questa miscela di ingredienti viene poi versata una bevanda fermentata: il kvas o il kefir! La maggior parte degli stranieri di solito non sopporta questo strano piatto, all’inizio… ma poi si abitua e lo ama (tuttavia, ci sono alcuni che si rifiutano persino di guardarlo!).

Il pranzo standard sovietico di tre portate, nella mensa di una fabbrica dell’Urss, 1972 Vladislav Shidlovskij/Sputnik Vladislav Shidlovskij/Sputnik

LEGGI ANCHE: Che ne dite di preparare l’okroshka, la più celebre zuppa fredda russa? Ecco la ricetta

I nostri lettori stranieri sono spesso sorpresi dal fatto che i russi mangino la zuppa anche a colazione (in realtà questo non accade spesso, e molto probabilmente ci si riferisce alla soljanka, la zuppa ritenuta miracolosa contro i postumi della sbornia)! Ma c’è un altro piatto folle, simile a una zuppa, che viene spesso servito ai bambini per colazione. È il latte con i noodles (letteralmente latte caldo con qualsiasi pastina)!

LEGGI ANCHE: Zuppa di latte, il piatto preferito di Lenin

4 / Aggiungere lo zucchero a… qualsiasi cosa!

Una tradizione sovietica: le lunghe serate passate a chiacchierare bevendo litri di tè Sigismund Kropivnitskij/MAMM/MDF

Oltre ad aggiungere il latte alla pasta, la pasta può essere mangiata anche con… una spolverata di zucchero! Sembra una follia, ma molti bambini russi adorano questo semplice piatto. E se i vostri figli mangiano poco, è considerato un ottimo modo per aggiungere calorie a un pasto. Se poi avete un budget limitato, fa sia da cena che da dessert in un unico piatto!

Grano saraceno con latte e zucchero Legion Media Legion Media

Lo zucchero può essere aggiunto dai russi anche al grano saraceno, al miglio o a qualsiasi altro porridge, compresa l’avena. Ma anche sul pane, nella zuppa (per renderla meno acida) o praticamente su qualsiasi cosa, comprese omelette, tvorog e molti altri piatti. Se durante il lungo e freddo inverno mancano prodotti freschi, soprattutto frutta e verdura, come spesso accadeva ai sovietici, è un modo semplice ed economico per rendere tutto più gustoso.

5 / Bisogna sempre finire tutto e non sprecare il cibo!

In questo asilo è l’ora della merenda! Vladimir Akimov/Sputnik Vladimir Akimov/Sputnik

Molti giovani russi soffrono di disturbi alimentari. E anche se gli psicologi consigliano di smettere di mangiare quando si è sazi, molti non riescono a lasciare nulla nel piatto, perché è quello che hanno insegnato loro i nonni e i genitori!

Chi conosce la storia delle carestie sovietiche e soprattutto dell’assedio nazista di Leningrado sa che il cibo non può essere sprecato, perché non è chiaro quando si potrà mangiare di nuovo.

Crostini fatti con il pane avanzato. Ancora oggi sprecare il pane è considerato un peccato in Russia Legion Media Legion Media

Le mamme spesso sgridavano i bambini se lasciavano il cibo nel piatto, perché era considerato uno spreco di denaro e una mancanza di rispetto verso la cuoca (cioè la mamma o la nonna), per non parlare a tutti i milioni di affamati nel mondo!

Sprecare il pane, invece, era ed è tuttora considerato un peccato! Ecco perché il pane raffermo è utilizzato per cucinare (per esempio nelle polpette) o semplicemente viene fritto per creare dei gustosi crostini.

6 / Insalate grasse con tanta maionese

L’insalata Olivier, nota fuori dalla Russia come “insalata russa” Tatiana Volgutova/Getty Images Tatiana Volgutova/Getty Images

Qual è il primo piatto assurdo che vi viene in mente quando pensate alla cucina russa? Probabilmente le “aringhe in pelliccia” sono uno di questi! “Il mio cibo meno amato da mangiare è la seljodka pod shuboj!”, ci ha scritto un lettore sul nostro canale Telegram.

Questa insalata controversa, ma ancora molto popolare, consiste in aringhe oleose e salate ricoperte da una “pelliccia” di barbabietole, patate e carote e da una grande quantità di maionese.

Un poster pubblicitario sovietico reclamizza la maionese Dominio pubblico Dominio pubblico

LEGGI ANCHE: La ricetta dell’aringa in pelliccia

In realtà, c’è un elenco enorme di insalate a cui le casalinghe sovietiche aggiungevano la maionese (e che ancora oggi preparano). E ogni “cuoco” di casa aveva il suo piatto speciale, cucinato mescolando ingredienti spesso molto strani e sorprendenti! Verdure, carne, riso, pesce, ecc... potevano essere mescolati insieme in un’unica ciotola e grazie alla maionese... tutto funzionava bene insieme! Beh, più o meno!

LEGGI ANCHE: Perché i russi vanno pazzi per la maionese?

7 / Trascorrere ore bevendo tè e mangiando dolci

“La moglie del mercante”, dipinto di Boris Kustodiev del 1918 Museo russo Museo russo

“I russi mangiano molti dolci e torte con varie cose dentro e fuori”, CI scrive un altro lettore. E hanno ragione! I russi sono ossessionati da torte e dolci, biscotti, cioccolatini e caramelle. Se fate visita a un russo, portate qualcosa “per il tè” e sarete più che benvenuti!

Un tè non può che essere accompagnato dai tipici cioccolatini e caramelle sovietici Asya Cho Asya Cho

Bere tè è una tradizione e una caratteristica nazionale russa. Il tè al mattino (sì, non il caffè), il tè per la pausa, il tè dopo cena o addirittura al posto della cena. Il tè non è solo bere, ma anche fare lunghe chiacchierate in cucina. La tradizione delle lunghe serate del tè è antica e risale all’epoca zarista, quando le persone si scaldavano accanto al samovar, grazie alla sua enorme quantità di acqua bollente, bevendo tè e chiacchierando.



LEGGI ANCHE: Cinque regole d’oro per bere il tè come un vero russo

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale