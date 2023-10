Lo “pshennik”, uno squisito piatto salutare a base di miglio e frutta essiccata (RICETTA)

Nella ricca varietà della cucina russa, dove regnano piatti sostanziosi e sapori robusti, lo pshennik (пшенник) si distingue come un piatto speciale, purtroppo caduto nel dimenticatoio. Vladimir Dahl, il famoso lessicografo, lo descriveva come una “kasha densa con latte e uova”.

Lo pshennik è una combinazione di miglio (“pshenó” in russo significa “miglio mondato”), latte (o una miscela di latte e acqua) e uova che vengono cotti con amore per creare un pasto nutriente. La preparazione inizia con una kasha (porridge) densa a base di latte, che viene poi arricchita con uova e cotta al forno per creare un’appetitosa consistenza cremosa. Lo pshennik può essere adattato a tutti i gusti, sia che si preferisca una versione salata con stufato, carne bollita o un misto di verdure, sia che si preferisca un dessert dolce con uvetta, albicocche secche e prugne secche. Oggi prepareremo la versione dolce.

Se i piatti russi delle feste sono spesso associati al grano saraceno o al riso, tuttavia il porridge di miglio occupa un posto di rilievo nella tradizione culinaria russa. Anche i monaci che vivevano nel monastero fortificato di Solovkí, sulle isole Solovetskie, nel Mar Bianco, gustavano questo piatto durante il primo giorno di Pasqua. I loro banchetti consistevano in prelibatezze come il salmone con la smetana, la zuppa di cavolo e pesce e lo pshennik. È proprio quello che serve a un monaco esausto dopo il lungo digiuno del Velikij post, la Quaresima ortodossa! E ora potrete gustarlo anche voi.

Il miglio, l’umile cereale al centro dello pshennik, richiede cure minime e cresce senza bisogno di pesticidi dannosi. È un’eccellente fonte di fibre, superiore a molti altri cereali. Studi scientifici hanno rivelato che il miglio contiene almeno il doppio del calcio rispetto al riso ed è più ricco di ferro. Rafforza in modo significativo il sistema immunitario, riducendo i livelli di colesterolo e regolando gli zuccheri nel sangue. Infine, il miglio è un cereale privo di glutine, il che lo rende una scelta adatta a chi ha restrizioni alimentari.

Se cucinato con frutta essiccata, lo pshennik è un dessert delizioso e nutriente che piacerà sia ai bambini che agli adulti.

Ingredienti (per 6 porzioni):

Miglio – 200 g

Latte – 1 litro

Zucchero – 3-5 cucchiai

Sale – 1 cucchiaino

Burro – 50-60 g (facoltativo)

Vaniglia – q.b.

Frutta essiccata (albicocche secche, uvetta, prugne secche o a scelta) – 100-150 g

Preparazione:

Per prima cosa prepariamo il miglio. Selezionatelo e risciacquatelo finché l’acqua non diventa limpida. Versate dell’acqua bollente sul miglio e lasciatelo riposare per 2-3 minuti per eliminare l’amaro. Scolate l’acqua e disponete il miglio in una teglia rotonda (circa 20 cm di diametro).

Occupatevi quindi della frutta secca. Versate acqua calda sulla frutta secca e lasciatela in ammollo per 5-10 minuti per farla ammorbidire. Quindi, sciacquatela e scolatela.

È il momento di unire tutti gli ingredienti. Aggiungete la frutta secca ammollata alla teglia con il miglio; se necessario, tagliate a pezzi le albicocche secche più grandi.

Cospargete il miglio e la frutta secca con sale, zucchero (a piacere) e un pizzico di vaniglia. Se desiderate, aggiungete il burro al composto. Questo passaggio è opzionale, ma ne esalta il sapore.

Versate il latte direttamente dal frigorifero sugli ingredienti nella teglia. Non è necessario preriscaldare il latte.

Mescolate delicatamente tutti gli ingredienti nella teglia e mettete in forno preriscaldato a 180 °C. Cuocete per circa 70 minuti. Il tempo esatto può variare a seconda del vostro forno, ma il miglio dovrebbe diventare dorato e i bordi del composto dovrebbero ritirarsi leggermente dalle pareti della pirofila.

Per stabilire se lo pshennik è pronto, controllate se ha una crosticina dorata sopra e se si è leggermente ridotto al centro. Quando è pronto, togliete la pirofila dal forno e lasciate raffreddare.

Lo pshennik al forno è delizioso sia caldo che freddo. Servitelo a colazione, come spuntino sostanzioso o come dessert.

Olga Brovkina Olga Brovkina



