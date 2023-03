Come preparare la Gubadija, la torta salata a strati che alle nozze tatare non può mancare (RICETTA)

Se volete esplorare nuovi orizzonti culinari, questa è la scelta perfetta anche se non avete un matrimonio in programma, perché è buonissima!

La gubadija è un piatto tradizionale della cucina tatara e bashkira, in Russia. Si tratta di un tipo di torta salata che viene tipicamente preparata con un ripieno di carne – solitamente manzo o agnello – cipolle e riso, e poi cotta al forno all’interno di un guscio di impasto.

Le origini esatte della gubadija (губадия) non sono chiare, ma si ritiene che sia stata influenzata dalla cucina tatara. Alcuni storici suggeriscono che il piatto potrebbe essere stato portato in Russia dagli invasori mongoli nel XIII secolo.

La gubadija ha un ruolo speciale nei matrimoni. È consuetudine che a prepararla sia la famiglia della sposa. La pietanza è realizzata spesso in grandi quantità e viene servita a tutti gli ospiti che partecipano alle nozze.

La gubadija era tradizionalmente considerata un simbolo delle abilità culinarie della sposa e un modo per dimostrare la sua capacità di nutrire la futura famiglia. La torta deve avere strati uguali di ripieno e deve essere ben cotta, pur rimanendo morbida. Si credeva inoltre che il piatto portasse fortuna e prosperità agli sposi.

Esistono due varianti della gubadija: la prima è una versione dolce con un ripieno di frutta essiccata e “tvorog rosso” fatto in casa. Di solito viene consumata come dessert con il tè. La seconda versione è un secondo piatto salato, pieno di carne e molto nutriente. È interessante notare che la frutta essiccata veniva aggiunta anche alla gubadija di carne, perché si credeva che proteggesse gli sposi dal male.

Oggi cucineremo una deliziosa gubadija con carne e frutta essiccata.

Ingredienti per una torta:

Per il ripieno:

Filetto di agnello – 500 g

Riso – 1 tazza (250 g)

Mix di frutta essiccata – 100 g

Burro fuso – 150 g

Cipolle – 2

Uova sode – 4

Olio di semi – 2 cucchiai

Sale, pepe nero macinato per la carne – a piacere

Per l’impasto:

Farina setacciata – 500 g

Latte – 1 tazza (250 ml)

Lievito secco – 10 g

Burro fuso – 50 g

Uova – 2

Zucchero – 1,5 cucchiai

Un pizzico di sale

Preparazione:

Versate il lievito, lo zucchero e metà della farina setacciata nel latte caldo. Mescolate, coprite con un canovaccio e lasciate in un luogo caldo per un’ora.

Aggiungete all’impasto il burro, i tuorli d’uovo, il sale e la farina rimanente.

Lavorate l’impasto, mettetelo su una superficie infarinata e impastatelo finché non si attacca più alle mani. Rimettetelo nella ciotola, copritelo e lasciatelo riposare per un’ora. Lavorate l’impasto altre due volte a intervalli di 40-50 minuti.

Prepariamo ora il ripieno. Tagliate la carne a pezzi e passatela al tritacarne. Mondate una cipolla, tritatela finemente e soffriggetela per cinque minuti in olio di semi già caldo.

Successivamente, aggiungete la carne macinata e fate soffriggere, mescolando, per altri 8 minuti. Togliete dal fuoco e lasciate raffreddare. Aggiungete sale e pepe a piacere.

Cuocete il riso finché non è cotto.

Sminuzzate le uova.

Lavate la frutta essiccata, tagliatela a pezzetti e lasciatela riposare in acqua bollente per un po’.

Stendete due terzi dell’impasto in un cerchio che superi il diametro dello stampo da forno di circa 5 cm. Disponetelo in uno stampo unto; cospargetelo abbondantemente di olio.

Mettete un terzo del riso sull’impasto, quindi procedete disponendo il ripieno di carne.

È il momento degli strati successivi: il secondo terzo di riso e uno strato di uova.

Aggiungete il riso rimanente e la frutta secca. Versate il burro fuso.

Stendete la pasta rimanente in un cerchio, posizionatela sopra il ripieno e pizzicate i bordi per sigillare bene. Cuocete la torta per 35-40 minuti a 190 °C.

Per un risultato ottimale, la gubadija va servita calda. Buon appetito!

