Peperonata “à la russe”, il contorno perfetto ricco di gusto

Preparata e conservata per l'inverno, questa insalata calda di verdure era molto popolare in Unione Sovietica. Ma si può provare anche tiepida, subito dopo la cottura!

“Inizia a preparare la tua slitta in estate e il carretto in inverno”, recita un proverbio russo: un modo di dire per esortare a fare scorte in vista della fredda stagione. E il piatto che vi presentiamo oggi, una deliziosa insalata calda di zucchine, carote e peperoni (simile a una peperonata), ne è un perfetto esempio. Questa prelibatezza vegana dal sapore piccante può essere conservata per qualche mese oppure consumata immediatamente.

Ricordo che quando ero bambina, il raccolto di zucchine era così abbondante che era impossibile mangiarlo in una sola stagione. Così, mia nonna e mia madre preparavano un'insalata cotta con tutte le zucchine coltivate nel loro orto. Aggiungevano carote per rendere il piatto più dolce, pomodori per renderlo più colorato e peperoni per aggiungere un tocco piccante.

Ricordo ancora l'odore che proveniva dalla cucina quando iniziava la stagione delle conserve. Avevamo sempre una ciotola per cena con gli avanzi che non entravano nei barattoli: fresca e piuttosto calda, questa insalata mi piace tanto quanto quella in scatola!

Ecco perché la preparo adesso per cena. La cosa più deliziosa è servirla con le patate, sia al forno che bollite. In alternativa, conservatela per l'inverno.

Ingredienti per dieci porzioni:

Zucchine medie - 2

Peperoni dolci - 2

Carota - 1

Cipolla - 1

Pomodori pelati (con il loro succo) - 500 ml

Aglio - 4 spicchi

Prezzemolo - 1 mazzo

Sale - 2 cucchiai (q.b.)

Zucchero - 1 cucchiaio

Pepe nero q.b.

Aceto 9% - 2 cucchiai

Olio di girasole per friggere

Preparazione:

Pelate e affettate le carote e le cipolle; friggetele in olio di girasole.

Tagliate i peperoni a julienne.

Lasciateli stufare per circa 15-20 minuti.

Tagliuzzate i pomodori e versate la salsa sulle verdure e lasciate cuocere per altri 20 minuti.

Affettate le zucchine e aggiungetele alle verdure.

Dopo 15 minuti aggiungete sale, zucchero e pepe.

Quindi schiacciate gli spicchi d'aglio.

Aggiungete il prezzemolo e l'aceto. Cucinate per altri 5 minuti.

Trasferite la conserva in barattoli sterilizzati e adatti all'inscatolamento, oppure servitela come contorno o antipasto.

Questa salsa può essere consumata calda o fredda, accompagnata da un piatto di patate, o sopra una croccante fetta di pane.

