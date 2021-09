Tartufi di cioccolato: la ricetta dei deliziosi cioccolatini sovietici

Se anche voi amate i cioccolatini, non potete non provare i “tartufi” di cioccolato di epoca sovietica. Hanno una caratteristica forma a cono, con un denso ripieno di cioccolato e una squisita copertura di cacao in polvere.

Varie volte mia nonna mi ha raccontato di quanto questi cioccolatini fossero amati dai bambini sovietici; ma non erano per niente economici, perciò non tutti se li potevano permettere.

Ecco perché le donne sovietiche in cucina sperimentavano varie ricette a base di cacao, ricreando dei “tartufi” con cacao in polvere e latte.

La ricetta che vi proponiamo oggi è interessante non solo per la forma curiosa e invitante dei “tartufi”, ma anche per la semplicità di realizzazione. Uno degli ingredienti principali potrebbe risultare sorprendente: i tuorli bolliti. Nella mia esperienza culinaria è la prima volta che mi imbatto in una ricetta così particolare. Molti dicono che l’impasto a base di tuorli bolliti e grattugiati abbia una consistenza più tenera dopo la cottura. Voi come la pensate?

Ingredienti per l’impasto:

3 tuorli bolliti

200 gr di farina

120 gr di burro

70 gr di zucchero

1 cucchiaino di zucchero vanigliato o estratto di vaniglia

1 cucchiaino di lievito in polvere

1 pizzico di sale

Ingredienti per la decorazione:

2 cucchiai di cacao in polvere

2 cucchiai di zucchero a velo

Preparazione:

Iniziate grattugiando i tuorli bolliti in una ciotola. Aggiungete lo zucchero, lo zucchero vanigliato o l'estratto, un buon pizzico di sale e mescolate.

Successivamente, versate il burro fuso lasciato raffreddare e mescolate fino a ottenere una consistenza liscia.

Setacciate la farina con il lievito e infine aggiungetela al composto; tenete presente che potrebbe essere necessario aggiungere un altro po’ di farina, a seconda di quale usate.

Iniziando con una spatola e continuando con le mani, impastate l’impasto, che dovrà risultare morbido e non appiccicoso (dovrebbe avere la consistenza della classica pasta frolla per biscotti).

Dividete l’impasto in tanti piccoli pezzi e con ciascuno di essi formate una pallina.

A questo punto, modellate delicatamente le palline a forma di cono con la parte superiore appuntita. Mettete i vostri futuri biscotti su un piatto e lasciateli in freezer per circa 20 minuti: il congelamento impedisce ai biscotti di perdere la forma durante la cottura.

Ora stendete i coni su una teglia rivestita con carta da forno e cucinateli a 200°C per 15-20 minuti.

Nel frattempo, preparate la copertura per i biscotti: in una ciotola, mescolate il cacao in polvere con lo zucchero a velo; aggiungete altro cacao se necessario.

Quando i biscotti sono pronti, toglieteli dal forno e immergeteli immediatamente nella polvere di cacao finché sono ancora caldi. Se volete un rivestimento di cacao più denso, ripetete l’operazione anche quando si saranno ormai raffreddati.

Lasciate raffreddare completamente i biscotti e godetevi il vostro gustoso “tartufo” di pasta frolla in stile sovietico. Priyatnogo appetita!

